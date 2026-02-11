Logo
Horor u Kruševcu: Sin ubio majku

11.02.2026

17:10

Foto: Tanjug/AP

Danas je u Kruševcu sin ubio svoju majku, saznaje "Alo".

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su J. B. (31) iz ovog grada zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo.

On se sumnjiči da je danas u porodičnoj kući, nožem ubo svoju pedesetdevetogodišnju majku, nanijevši joj povredu od koje je preminula.

Зграда, Бањалука

Hronika

Tragedija u Banjaluci: Radnik poginuo na gradilištu

Osumnjičenom je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu, određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu, prenosi Alo.

19

18

Kakvo je stanje u sektoru mljekarstva i poljoprivrede?

19

15

Milijarderka krompir bira sama

19

09

Rezultat izbora - velika pobjeda srpskog naroda i Republike srpske

19

04

Danijel prije nekoliko dana otet, a sada se javno obratio Milici Todorović

19

00

Centralne vijesti, 11.02.2026.

