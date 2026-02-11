Horor u Kruševcu: Sin ubio majku

11.02.2026
17:10
Komentari:0
Danas je u Kruševcu sin ubio svoju majku, saznaje "Alo".
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su J. B. (31) iz ovog grada zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo.
On se sumnjiči da je danas u porodičnoj kući, nožem ubo svoju pedesetdevetogodišnju majku, nanijevši joj povredu od koje je preminula.
Hronika
Osumnjičenom je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu, određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu, prenosi Alo.
