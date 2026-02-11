Tragedija na Drini: Mladići nađeni mrtvi

11.02.2026
Mladići M.G. (34) i (D.P.) 32 iz Banje Koviljače pronađeni su danas mrtvi u vikendici kraj Drine, kod Banje Koviljače.
Mladići su radili na vikendici i odlučili da u njoj prenoće kako im ne bi bio pokraden alat za rad.
Pošto nije bilo struje, uključili su agregat.
Umorni su zaspali i ugušili su se tokom spavanja od ugljen monoksida, prenose Novosti.
Ljekari su samo mogli da konstatuju smrt.
