Tragedija na Drini: Mladići nađeni mrtvi

11.02.2026

12:26

Mladići M.G. (34) i (D.P.) 32 iz Banje Koviljače pronađeni su danas mrtvi u vikendici kraj Drine, kod Banje Koviljače.

Mladići su radili na vikendici i odlučili da u njoj prenoće kako im ne bi bio pokraden alat za rad.

Pošto nije bilo struje, uključili su agregat.

Umorni su zaspali i ugušili su se tokom spavanja od ugljen monoksida, prenose Novosti.

Ljekari su samo mogli da konstatuju smrt.

