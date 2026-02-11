Logo
Large banner

Ubijen pas u Rogatici, osumnjičeni može dobiti do 2 godine zatvora

11.02.2026

10:41

Komentari:

1
МУП Републике Српске, полиција, грб
Foto: ATV

Muškarac D. J. osumnjičen je da je u Rogatici usmrtio psa iz vatrenog oružja i protiv njega će biti podnesena krivična prijava.

Protiv osumnjičenog je u toku dokumentovanje krivičnog d‌jela mučenje i ubijanje životinja, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Policija u Rogatici došla je do saznanja da je D. J. usmrtio psa 30. januara. O svemu je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo Istočno Sarajevo.

Prema Krivičnom zakoniku Republike Srpske, za krivično djelo mučenje i ubijanje životinja predviđena je novčana kazna ili kazna zatvora do dvije godine. Sud, u zavisnosti od okolnosti slučaja, načina izvršenja i eventualnih otežavajućih ili olakšavajućih okolnosti, odlučuje o vrsti i visini sankcije.

Podijeli:

Tagovi :

ubio psa

Rogatica

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Људи спремнији да помогну кад су у сиромашном окружењу

Društvo

Ljudi spremniji da pomognu kad su u siromašnom okruženju

2 h

0
У недјељу нови избори у БиХ: Право гласа има више од 8.000 људи

BiH

U nedjelju novi izbori u BiH: Pravo glasa ima više od 8.000 ljudi

2 h

0
Нова тешка саобраћајна несрећа: Преврнуо се камион, има повријеђених

Hronika

Nova teška saobraćajna nesreća: Prevrnuo se kamion, ima povrijeđenih

2 h

0
Медицинар сам себи спасио живот извођењем Хајмлиховог захвата

Zanimljivosti

Medicinar sam sebi spasio život izvođenjem Hajmlihovog zahvata

3 h

0

Više iz rubrike

Нова тешка саобраћајна несрећа: Преврнуо се камион, има повријеђених

Hronika

Nova teška saobraćajna nesreća: Prevrnuo se kamion, ima povrijeđenih

2 h

0
Ухапшен Мирза Хатић

Hronika

Uhapšen Mirza Hatić

3 h

0
Несрећа у Бањалуци: Голфом пробио ограду школе, уништио и семафор

Hronika

Nesreća u Banjaluci: Golfom probio ogradu škole, uništio i semafor

5 h

0
Хорор у БиХ: Васпитачице малтретирале дијете у вртићу?

Hronika

Horor u BiH: Vaspitačice maltretirale dijete u vrtiću?

15 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

21

Epstajn se raspitivao za sestre Hadid, htio sastanak sa njima

13

03

Novak Đoković otkazao turnir, ovo je razlog

12

56

Bitno: O otvaranju novog Centra za onkologiju i hematologiju UKC-a

12

52

Evropski parlament odobrio 90 milijardi evra zajma za Kijev

12

49

Ostojić: Gagić nije predsjednik BORS-a

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner