Ubijen pas u Rogatici, osumnjičeni može dobiti do 2 godine zatvora

Muškarac D. J. osumnjičen je da je u Rogatici usmrtio psa iz vatrenog oružja i protiv njega će biti podnesena krivična prijava.

Protiv osumnjičenog je u toku dokumentovanje krivičnog d‌jela mučenje i ubijanje životinja, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Policija u Rogatici došla je do saznanja da je D. J. usmrtio psa 30. januara. O svemu je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo Istočno Sarajevo.

Prema Krivičnom zakoniku Republike Srpske, za krivično djelo mučenje i ubijanje životinja predviđena je novčana kazna ili kazna zatvora do dvije godine. Sud, u zavisnosti od okolnosti slučaja, načina izvršenja i eventualnih otežavajućih ili olakšavajućih okolnosti, odlučuje o vrsti i visini sankcije.