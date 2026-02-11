Logo
U nedjelju novi izbori u BiH: Pravo glasa ima više od 8.000 ljudi

Izvor:

SRNA

11.02.2026

10:33

У недјељу нови избори у БиХ: Право гласа има више од 8.000 људи
Foto: ATV

Prijevremeni izbori za načelnika opštine Vareš biće održani u nedjelju, 15. februara, a pravo glasa ima 8.078 birača.

Kandidati za načelnika Vareša su Malik Rizvanović iz SDA, Nurdin Begović iz Stranke za BiH, Stela Terzić iz HDZ-a BiH, Igor Šimić iz Hrvatskog demokratskog saveza i Dario Dodik nezavisni kandidat, saopšteno je iz Centralne izborne komisije BiH /CIK/.

Za potrebe prijevremenih izbora za načelnika opštine Vareš formirano je 20 biračkih mjesta, a na terenu će biti dva mobilna tima.

Zabrana objavljivanja rezultata i ispitivanja javnog mnjenja počinje 48 časova prije otvaranja biračkih mjesta i traje do zatvaranja biračkih mjesta, odnosno u periodu od petka, 13. februara, od 7.00 časova do nedjelje, 15. februara, do zatvaranja biračkih mjesta.

Izborna tišina počinje 24 časa prije otvaranja biračkih mjesta i traje do zatvaranja, odnosno u periodu od subote od 7.00 časova do nedjelje do zatvaranja biračkih mjesta.

Procijenjeno je da će troškovi održavanja prijevremenih izbora za načelnika opštine Vareš iznositi 24.000 KM.

Prijevremeni izbori raspisani su nakon smrti načelnika Zdravka Maroševića.

