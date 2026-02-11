Logo
Britni Spirs prodala prava na muzički katalog

Izvor:

Tanjug

11.02.2026

11:50

Komentari:

0
Бритни Спирс продала права на музички каталог

Pjevačica Britni Spirs prodala je prava na svoj muzički katalog, koji uključuje hitove poput "Toxic", "Baby One More Time" i "Gimme More", prenose mediji.

Muzički izdavač "Primary Wave" navodno je otkupio prava 30. decembra, a prodaju je potvrdio neimenovani izvor za "Njujork tajms", prenosi "Gardijan".

Uslovi i finansijska vrijednost prodaje nisu objavljeni, ali slični aranžmani u posljednjim godinama bili su veoma unosni za umjetnike.

Poznati izvođači poput Brusa Springstina, Šakire, Džastina Bibera i Džastina Timberlejka takođe su prodali svoje kataloge.

britni spirs

Scena

Britni Spirs: Nikad više neću nastupati u Americi

Spirs, koja je objavila devet studijskih albuma od 1999. godine, bila je pod starateljstvom skoro 14 godina, što joj je ograničavalo lične i finansijske odluke.

Starateljstvo je prekinuto 2021. godine, a pop zvijezda je u memoarima iz 2023. godine opisala kako je to iskustvo uticalo na njen život i privatnost.

Britni Spirs se još nije javno oglasila povodom prodaje kataloga, a ranije je navela da nema planove za povratak na muzičku scenu ili nastupe u SAD.

