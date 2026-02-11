Logo
Large banner

Jana o stravičnoj sceni na nastupu sa Šabanom: Gazda tražio da stoje i da pjevaju dok je krvnički tukao kćerku

Izvor:

Mondo.rs

11.02.2026

08:35

Komentari:

0
Јана о стравичној сцени на наступу са Шабаном: Газда тражио да стоје и да пјевају док је крвнички тукао кћерку

Pjevačica Jana Todorović jednom prilikom je, nastupajući sa legendarnim Šabanom Šaulićem na jednom slavlju, doživjela situaciju koju nikada nije zaboravila. Tokom izvođenja pjesme koju je domaćin lično naručio, on je iznenada nasrnuo na svoju kćerku i počeo da je udara, zbog čega su morale da intervenišu i nadležne službe.

Kasnije joj je Šaban povjerio koliko su ga pogodile suze te mlade djevojke i koliko mu je cijela scena teško pala.

"Imala je 17, 18 godina..."

- Gazda tog veselja se toliko napio, da je tražio da mu samo Šaban i ja stojimo pored stola i da mu pjevamo i to jednu pjesmu, "Milicu Stojan voleo". Dok mu je Šaban pjevao to, on je na naše oči počeo tako da tuče svoju kćerku od nekih 17, 18 godina. Na kraju je tu došla i policija da interveniše, a najstrašnije je bilo kada je u jednom trenutku, od siline udarca, suza od te djevojke završila Šabanu na licu - prisjećala se Jana jednom prilikom za domaće medije.

ilda saulic

Scena

Pjevačica 15 godina bila u vezi sa ovim biznismenom: "Vjerovala sam da ću se udati za njega"

- Kasnije mi je rekao da se osjećao kao da je to Ildina ili Sanelina suza - zaključila je ona onda.

Jana Todorović, podsjetimo, tokom gostovanja u emisiji "Pečat u vremenu", otkrila je i koliko je loše podnijela vijest o smrti legendarnog kolege.

boban rajovic

Scena

Boban Rajović čestitao rođenje djeteta Milica Pavlović umjesto Todorović

- Sjećam se da sam vozila i, zazvonio je telefon. Sa druge strane bio je novinar, koji je rekao da je Šaban poginuo i da bi želio moju reakciju. Vrisnula sam, morala sam da zaustavim vozilo da se smirim, jer sam se osjećala kao da sam izgubila nekog rođenog - otvorila je bila dušu Todorovićeva.

(Mondo)

Podijeli:

Tagovi :

Šaban Šaulić

Jana Todorović

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

"Безизлазна ситуација": Сведочење командира о повлачењу "Азова"

Svijet

"Bezizlazna situacija": Svedočenje komandira o povlačenju "Azova"

1 h

0
Мајка једног од 6 мртвих код границе са Србијом: "Мој Иво није..."

Svijet

Majka jednog od 6 mrtvih kod granice sa Srbijom: "Moj Ivo nije..."

2 h

0
Џефри Епстајн

Svijet

Epstajn je živ? Saopštenje o smrti napisano dan ranije

2 h

0
Амбасадорка Израела оптужила Сабину Ћудић за ширење антисемитизма

BiH

Ambasadorka Izraela optužila Sabinu Ćudić za širenje antisemitizma

2 h

2

Više iz rubrike

Бобан Рајовић честитао рођење дјетета Милица Павловић умјесто Тодоровић

Scena

Boban Rajović čestitao rođenje djeteta Milica Pavlović umjesto Todorović

1 h

0
Чеда коначно признао у каквом је односу са Ацом Косом: Емоција постоји

Scena

Čeda konačno priznao u kakvom je odnosu sa Acom Kosom: Emocija postoji

1 h

0
Милица објавила прву фотографију са сином: Један детаљ многи су одмах примјетили

Scena

Milica objavila prvu fotografiju sa sinom: Jedan detalj mnogi su odmah primjetili

10 h

1
Елма Синановић

Scena

Muzičar otkrio da je izbacio Elmu Sinanović iz studija: "Pila mi je krv"

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

39

Uhapšen Mirza Hatić

09

38

Prva svjedočenja nakon masakra u školi: Učenici klupama zabarikadirali vrata

09

32

Opet nezdrav vazduh u Banjaluci

09

16

Klizišta u Brazilu odnijela najmanje šest života

09

15

Kupujete auto u inostranstvu? Trebaju vam potvrde da novac iznesete iz BiH

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner