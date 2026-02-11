Jana o stravičnoj sceni na nastupu sa Šabanom: Gazda tražio da stoje i da pjevaju dok je krvnički tukao kćerku

Pjevačica Jana Todorović jednom prilikom je, nastupajući sa legendarnim Šabanom Šaulićem na jednom slavlju, doživjela situaciju koju nikada nije zaboravila. Tokom izvođenja pjesme koju je domaćin lično naručio, on je iznenada nasrnuo na svoju kćerku i počeo da je udara, zbog čega su morale da intervenišu i nadležne službe.

Kasnije joj je Šaban povjerio koliko su ga pogodile suze te mlade djevojke i koliko mu je cijela scena teško pala.

"Imala je 17, 18 godina..."

- Gazda tog veselja se toliko napio, da je tražio da mu samo Šaban i ja stojimo pored stola i da mu pjevamo i to jednu pjesmu, "Milicu Stojan voleo". Dok mu je Šaban pjevao to, on je na naše oči počeo tako da tuče svoju kćerku od nekih 17, 18 godina. Na kraju je tu došla i policija da interveniše, a najstrašnije je bilo kada je u jednom trenutku, od siline udarca, suza od te djevojke završila Šabanu na licu - prisjećala se Jana jednom prilikom za domaće medije.

- Kasnije mi je rekao da se osjećao kao da je to Ildina ili Sanelina suza - zaključila je ona onda.

Jana Todorović, podsjetimo, tokom gostovanja u emisiji "Pečat u vremenu", otkrila je i koliko je loše podnijela vijest o smrti legendarnog kolege.

- Sjećam se da sam vozila i, zazvonio je telefon. Sa druge strane bio je novinar, koji je rekao da je Šaban poginuo i da bi želio moju reakciju. Vrisnula sam, morala sam da zaustavim vozilo da se smirim, jer sam se osjećala kao da sam izgubila nekog rođenog - otvorila je bila dušu Todorovićeva.

