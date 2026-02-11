Logo
Parlament Norveške formira komisiju za istragu u vezi slučaja Epstajn

Izvor:

SRNA

11.02.2026

09:55

Џефри Епстајн
Foto: Tanjug/U.S. Department of Justice via AP

Stalni odbor za kontrolu i ustavna pitanja u Parlamentu Norveške formiraće komisiju za istragu novih informacija u vezi sa slučajem pokojnog američkog finansijera i seksualnog prestupnika Džefrija Epstina i povezanim skandalima u koje su umiješani kraljevska porodica i Ministarstvo spoljnih poslova, objavili su norveški mediji.

List "Altinget" objavio je da se takve istrage rijetko pokreću u Parlamentu.

List "VG" objavio je ranije da je norveška princeza Mete-Marit pomenuta više od hiljadu puta u Epstinovim dosijeima koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD.

Norveška nacionalna agencija za istrage i krivično gonjenje u polju ekonomskog i ekološkog kriminala objavila je u ponedjeljak, 9. februara, istragu protiv bivšeg ambasadora u Jordanu Mone Jul i njenog supruga, bivšeg diplomate Terjea Rod-Larsena, zbog njihovih veza sa Epstinom. Julova je optužena za korupciju, a njen suprug za saučesništvo.

Zamjenik državnog tužioca SAD Tod Blanš je 30. januara objavio posljednju seriju dokumenata i materijala vezanih za slučaj "Epstin".

Tagovi :

Džefri Epstajn

Norveška

