Parlament Norveške formira komisiju za istragu u vezi slučaja Epstajn

Stalni odbor za kontrolu i ustavna pitanja u Parlamentu Norveške formiraće komisiju za istragu novih informacija u vezi sa slučajem pokojnog američkog finansijera i seksualnog prestupnika Džefrija Epstina i povezanim skandalima u koje su umiješani kraljevska porodica i Ministarstvo spoljnih poslova, objavili su norveški mediji.

List "Altinget" objavio je da se takve istrage rijetko pokreću u Parlamentu.

List "VG" objavio je ranije da je norveška princeza Mete-Marit pomenuta više od hiljadu puta u Epstinovim dosijeima koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD.

Norveška nacionalna agencija za istrage i krivično gonjenje u polju ekonomskog i ekološkog kriminala objavila je u ponedjeljak, 9. februara, istragu protiv bivšeg ambasadora u Jordanu Mone Jul i njenog supruga, bivšeg diplomate Terjea Rod-Larsena, zbog njihovih veza sa Epstinom. Julova je optužena za korupciju, a njen suprug za saučesništvo.

Zamjenik državnog tužioca SAD Tod Blanš je 30. januara objavio posljednju seriju dokumenata i materijala vezanih za slučaj "Epstin".