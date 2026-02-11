Logo
Šta znači kada često sanjate iste snove? Stručnjak otkriva na šta treba posebno obratiti pažnju

11.02.2026

11:29

Шта значи када често сањате исте снове? Стручњак открива на шта треба посебно обратити пажњу
Foto: Rachel Claire/Pexels

Ukoliko vam se dešava da s vremena na vrijeme sanjate iste snove, treba da znate da oni zapravo ukazuju na nerazrješene probleme.

Sigurno vam se nekada desilo da isti san sanjate nekoliko puta. Šta to zapravo znači, objasnila je u emisiji "150 minuta" Elizabeta Nenin iz Centra za dubinsku psihologiju i analizu snova:

"To su snovi na koje i treba posebno obratiti pažnju. Zato što, kada se san ponavlja, to znači da problem na koji san ukazuje nije razrješen. Znači negdje je nesvjesno uhvatilo da mi imamo neki problem sa kojim baš i ne umijemo da izađemo na kraj i on počinje da produkuje snove koji ukazuju na taj problem", objasnila je Nenin i dodala:

"Ako taj problem počnemo da rješavamo, moguće je da će se snovi ponavljati, ali sa određenim, malim promjenama, biće nekog napretka. Ali ako se san ponavlja stalno, stalno na isti način, to znači da mi još uvijek nismo shvatili problem i da mi još uvijek nismo počeli da radimo na njemu."

(prva.rs)

