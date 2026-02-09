Logo
Stručnjaci upozoravaju: Ako ovako spavate, ozbiljno ugrožavate zdravlje

Спавање дјевојка сан кревет
Foto: Ivan Oboleninov/Pexels

Stručnjaci upozoravaju da jedan od najčešćih položaja u kojem ljudi spavaju kod pojedinih osoba može negativno uticati na zdravlje.

Aron M. Furman, osnivač i direktor kompanije Sleeplay, objasnio je zašto bi odustajanje od spavanja na stomaku moglo značajno da poboljša kvalitet sna i opšte zdravstveno stanje.

Otežano disanje

Jedan od glavnih problema jeste to što je u ovom položaju disanje otežano. Furman navodi da spavanje licem okrenutim nadole vrši pritisak na dijafragmu, mišić ključan za disanje, zbog čega je tokom noći teže duboko udahnuti punim plućima.

"Spavanje na stomaku može ograničiti kapacitet pluća i dovesti do toga da tijelo dobija manje kiseonika. Kada tokom noći ne unosite dovoljno kiseonika, san može biti lošijeg kvaliteta, pa se ujutru možete osjećati umorno, čak i nakon cijele noći sna", objašnjava Furman.

Opterećenje vrata i kičme

Drugi problem je opterećenje vrata i kičmenog stuba. Pošto je u tom položaju najčešće neophodno okrenuti glavu u stranu kako bi se moglo normalno disati, dolazi do stalnog pritiska na vratni dio kičme.

"Ovaj neprirodan položaj opterećuje mišiće vrata, što može dovesti do ukočenosti, bolova i upale", ističe Furman.

"Vremenom takvo ponavljano naprezanje može izazvati hronične probleme sa vratom i tenzione glavobolje."

Spavanje na stomaku može uticati i na donji dio leđa jer "izravnava" prirodnu zakrivljenost kičme. To stvara dodatni pritisak na lumbalni dio i može dovesti do dugotrajnih bolova u leđima ili pogoršanja postojećih problema sa kičmom.

Pritisak na nerve i dodatno opterećenje grudnog koša

Uvrnut položaj vrata može izazvati i pritisak na nerve. Kada je glava satima okrenuta u stranu, mogu se nadražiti nervi koji prolaze kroz vrat i ramena, što dovodi do utrnulosti, trnjenja ili bola koji se spušta niz ruku sve do šake. Neki ljudi se bude sa osjećajem „utrnule ruke“, a da to ne povežu sa položajem u kojem su spavali.

Furman dodaje da položaj na stomaku kod pojedinih ljudi može otežati širenje grudnog koša, što može biti posebno neprijatno za one koji već imaju određene zdravstvene tegobe.

"Srce i pluća funkcionišu u sistemu koji zavisi od slobodnog širenja grudnog koša. Ako je širenje grudnog koša ograničeno tokom cijele noći, tijelu može biti teže da održava optimalan ritam i udobno disanje", kaže on, uz napomenu da bi osobe sa postojećim kardiovaskularnim bolestima trebalo da obrate posebnu pažnju i po potrebi se posavjetuju sa ljekarom.

Šta možete da uradite?

Procjene pokazuju da oko 17 odsto ljudi spava na stomaku, ali promjena položaja može poboljšati kvalitet sna i opšte zdravstveno stanje. Furman kao najčešću preporuku ističe spavanje na leđima:

"Ležanje na leđima pomaže da se očuva prirodna zakrivljenost kičme i ravnomjernije rasporedi tjelesna težina, čime se smanjuje pritisak na zglobove i tijelo.“

Spavanje na boku je još jedna dobra opcija, naročito ako želite da smanjite hrkanje. Jastuk za tijelo može pomoći da se stabilizujete i da se tokom noći ne okrenete na stomak.

"Veliku razliku čine i dušek i jastuk koji odgovaraju položaju u kojem najčešće spavate", dodaje Furman. "Dobra potpora pomaže tijelu da ostane u pravilnijem položaju tokom cijele noći.“

Spavanje

nesanica

