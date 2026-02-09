Ovu bolest ima 50 miliona ljudi: Obratite pažnju na simptome

Izvor:
Kurir
09.02.2026
15:59
Komentari:0
Epilepsija je neurološko oboljenje sa kojim se živi. Saznajte kako izgledaju napadi, šta ih pokreće i kada je važno potražiti pomoć.
Napadi nastaju kada nervne ćelije u mozgu počnu da šalju nepravilne električne signale, što dovodi do kratkotrajnih poremećaja svesti, ponašanja, čula ili mišićne kontrole.
Iako epilepsija ne može potpuno da se izliječi, veliki broj ljudi uspješno kontroliše bolest uz terapiju – procjenjuje se da do 70 odsto obolelih može da živi bez napada uz odgovarajuće liječenje.
Republika Srpska
Orban čestitao Karanu
Epilepsija može da se javi u bilo kom životnom dobu, bez obzira na pol ili porijeklo.
Epilepsija je četvrti najčešći neurološki poremećaj na svijetu. Karakterišu je povremeni i najčešće kratkotrajni poremećaj funkcije kore mozga koji se nazivaju epileptični napadi. Stanje koje pokazuje sklonost ka ponavljanju epileptičnih napada zove se epilepsija, dok se epileptični napad može javiti i kod osoba koje nemaju epilepsiju.
Epileptični napadi ne izgledaju uvijek isto. Kod nekih osoba mogu biti blagi i kratkotrajni, dok kod drugih mogu uključivati izražene tjelesne simptome.
Najčešći znaci i simptomi napada uključuju:
Kod većine oboljelih napadi se ponavljaju u sličnom obliku, sa istim ili sličnim simptomima.
Kod velikog broja ljudi tačan uzrok epilepsije nije poznat, ali se zna da određeni faktori mogu da pokrenu napad.
Najčešći okidači su:
Prepoznavanje ličnih okidača često pomaže u boljoj kontroli bolesti.
Udruženje Centar za obolele od epilepsije navodi da je epilepsija četvrti najčešći neurološki poremećaj, i da u Srbiji je oko 70.000 osoba oboljelo od te bolesti, dok ih u svijetu ima oko 50 miliona.
Epilepsija se obično dijagnostikuje kada osoba ima dva ili više neobjašnjenih napada.
Ljekar će uzeti detaljnu anamnezu, razgovarati sa pacijentom i osobama koje su prisustvovale napadu, a zatim može preporučiti:
Osnov terapije čine lijekovi protiv epileptičnih napada, koji kod većine pacijenata značajno smanjuju učestalost napada ili ih u potpunosti spriječavaju.
Izbor terapije je individualan i zavisi od tipa epilepsije, uzrasta i opšteg zdravstvenog stanja pacijenta.
Hitna medicinska pomoć je neophodna ako napad traje duže od pet minuta ili se napadi ponavljaju bez oporavka između.
Uz redovnu terapiju i zdrav način života, mnoge osobe sa epilepsijom mogu da vode aktivan i kvalitetan život. Dovoljno sna, kontrola stresa, izbjegavanje poznatih okidača i redovne kontrole kod ljekara ključni su za dugoročnu kontrolu bolesti, prenosi Kurir.
Zdravlje
2 h0
Zdravlje
5 h0
Zdravlje
23 h0
Zdravlje
1 d0
Najnovije
Najčitanije
18
04
18
04
18
01
17
53
17
53
Trenutno na programu