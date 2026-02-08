Logo
Large banner

Naučnici: Odvratna navika mogla bi da vas zaštiti od Alchajmerove bolesti

Izvor:

ATV

08.02.2026

15:50

Komentari:

0
Научници: Одвратна навика могла би да вас заштити од Алцхајмерове болести

Slobodno udahnite miris sopstvenog prdeža - naučnici kažu da bi to moglo da vam pomogne u prevenciji Alchajmerove bolesti.

Istraživači sa Medicinskog fakulteta Univerziteta Džons Hopkins otkrili su da vodonik-sulfid - hemijsko jedinjenje koje miriše na pokvarena jaja i koje se izbacuje prilikom ispuštanja gasova - može da zaštiti moždane ćelije koje stare od kognitivnog propadanja i Alchajmerove bolesti, koja se u SAD dijagnostikuje kod oko 500.000 novih pacijenata svake godine.

Daniel Kajmakoski otmica video snimak

Scena

Ovdje je pronađen oteti Daniel Kajmakoski: Držali mu pištolj na glavi

"Naši novi podaci čvrsto povezuju starenje, neurodegeneraciju i ćelijsku signalizaciju putem vodonik-sulfida i drugih gasovitih molekula unutar ćelije," rekla je dr Bindi Pol, vanredna profesorka na ovom prestižnom medicinskom centru i koautorka studije, koja je objavljena u časopisu "Prosidings of d Nešnal Akademi of Sajensis".

Za ovo pionirsko istraživanje, naučnici su koristili genetski modifikovane miševe koji oponašaju Alchajmerovu bolest kod ljudi.

Miševima je ubrizgano jedinjenje koje prenosi vodonik-sulfid, nazvano NaGYY, koje polako oslobađa molekule gasa širom tijela.

Nakon 12 nedjelja, naučnici su testirali miševe kako bi utvrdili promjene u pamćenju i motoričkim funkcijama, a rezultati su bili šokantni.

Testovi su otkrili da su se i kognitivne i motoričke funkcije poboljšale za nevjerovatnih 50 odsto u poređenju sa miševima koji nisu liječeni.

Смртић

Region

Hrvatsko selo u kom je živjelo 95 odsto Srba ima jezivo ime

Glodari koji su primili tretman vodonik-sulfidom bili su fizički aktivniji i pokazivali su bolje pamćenje.

"Rezultati su pokazali da se bihejvioralne posljedice Alchajmerove bolesti mogu preokrenuti uvođenjem vodonik-sulfida“, saopštio je istraživački tim.

Ljudsko tijelo prirodno proizvodi male količine vodonik-sulfida kako bi pomoglo u regulisanju funkcija širom organizma. Enzim koji se zove glikogen-sintaza beta pomaže u regulisanju ćelijskih procesa.

Veća koncentrancija kod žena

Prethodna istraživanja pokazala su da ženska nadutost zapravo ima "značajno veću koncentraciju“ vodonik-sulfida nego gasovi kod muškaraca - što znači da ženski gasovi imaju "jači intenzitet mirisa“ od muških.

Nažalost, nivo vodonik-sulfida opada sa godinama.

Kada je ovaj enzim odsutan, on počinje da se previše vezuje za drugi protein koji se zove Tau, prema drugoj studiji.

Kada se prečesto povezuju, Tau formira grudvice u neuronima koje blokiraju komunikaciju između nervnih ćelija i na kraju dovode do njihove smrti.

Обрадовић Саша

Košarka

Obradović: Očekuje nas jako teška utakmica u Podgorici

"To dovodi do propadanja i konačnog gubitka kognicije, pamćenja i motoričkih funkcija“, objasnio je istraživački tim, a prenosi "Njujork post".

Dakle, udisanje mirisa sopstvene nadutosti dobro je za vas.

Ovi revolucionarni rezultati otvorili su nova vrata razvoju lijekova koji će se boriti protiv - a možda čak i jednog dana pobijediti - noćnu moru zvanu Alchajmerova bolest.

Podijeli:

Tagovi:

gasovi

Alchajmer

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Вријеме кључан фактор за успјешну борбу против карцинома

Zdravlje

Vrijeme ključan faktor za uspješnu borbu protiv karcinoma

2 d

0
Да ли стрес убрзава старење? Ево шта каже наука

Zdravlje

Da li stres ubrzava starenje? Evo šta kaže nauka

2 d

0
Стомак памти све: Ово су разлике између гастритиса, рефлукса и чира

Zdravlje

Stomak pamti sve: Ovo su razlike između gastritisa, refluksa i čira

2 d

0
bolest, zaraza, bolnica

Zdravlje

Doktori su joj govorili da umišlja, onda je stigla jeziva dijagnoza

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

29

Preokret u Prijedoru: Siniša Karan odnio pobjedu

20

16

Dodik čestitao pobjedu Karanu

20

15

Lindzi Von operisana!

20

10

Već se istopilo 6.500 glasova Blanušine prednosti: Jedna fotografija sve govori

20

07

Iz SDS-a već zakukali, svi krivi sem njih: "Današnji dan je bruka i sramota za Srpsku"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner