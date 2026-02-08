Slobodno udahnite miris sopstvenog prdeža - naučnici kažu da bi to moglo da vam pomogne u prevenciji Alchajmerove bolesti.

Istraživači sa Medicinskog fakulteta Univerziteta Džons Hopkins otkrili su da vodonik-sulfid - hemijsko jedinjenje koje miriše na pokvarena jaja i koje se izbacuje prilikom ispuštanja gasova - može da zaštiti moždane ćelije koje stare od kognitivnog propadanja i Alchajmerove bolesti, koja se u SAD dijagnostikuje kod oko 500.000 novih pacijenata svake godine.

Scena Ovdje je pronađen oteti Daniel Kajmakoski: Držali mu pištolj na glavi

"Naši novi podaci čvrsto povezuju starenje, neurodegeneraciju i ćelijsku signalizaciju putem vodonik-sulfida i drugih gasovitih molekula unutar ćelije," rekla je dr Bindi Pol, vanredna profesorka na ovom prestižnom medicinskom centru i koautorka studije, koja je objavljena u časopisu "Prosidings of d Nešnal Akademi of Sajensis".

Za ovo pionirsko istraživanje, naučnici su koristili genetski modifikovane miševe koji oponašaju Alchajmerovu bolest kod ljudi.

Miševima je ubrizgano jedinjenje koje prenosi vodonik-sulfid, nazvano NaGYY, koje polako oslobađa molekule gasa širom tijela.

Nakon 12 nedjelja, naučnici su testirali miševe kako bi utvrdili promjene u pamćenju i motoričkim funkcijama, a rezultati su bili šokantni.

Testovi su otkrili da su se i kognitivne i motoričke funkcije poboljšale za nevjerovatnih 50 odsto u poređenju sa miševima koji nisu liječeni.

Region Hrvatsko selo u kom je živjelo 95 odsto Srba ima jezivo ime

Glodari koji su primili tretman vodonik-sulfidom bili su fizički aktivniji i pokazivali su bolje pamćenje.

"Rezultati su pokazali da se bihejvioralne posljedice Alchajmerove bolesti mogu preokrenuti uvođenjem vodonik-sulfida“, saopštio je istraživački tim.

Ljudsko tijelo prirodno proizvodi male količine vodonik-sulfida kako bi pomoglo u regulisanju funkcija širom organizma. Enzim koji se zove glikogen-sintaza beta pomaže u regulisanju ćelijskih procesa.

Veća koncentrancija kod žena

Prethodna istraživanja pokazala su da ženska nadutost zapravo ima "značajno veću koncentraciju“ vodonik-sulfida nego gasovi kod muškaraca - što znači da ženski gasovi imaju "jači intenzitet mirisa“ od muških.

Nažalost, nivo vodonik-sulfida opada sa godinama.

Kada je ovaj enzim odsutan, on počinje da se previše vezuje za drugi protein koji se zove Tau, prema drugoj studiji.

Kada se prečesto povezuju, Tau formira grudvice u neuronima koje blokiraju komunikaciju između nervnih ćelija i na kraju dovode do njihove smrti.

Košarka Obradović: Očekuje nas jako teška utakmica u Podgorici

"To dovodi do propadanja i konačnog gubitka kognicije, pamćenja i motoričkih funkcija“, objasnio je istraživački tim, a prenosi "Njujork post".

Dakle, udisanje mirisa sopstvene nadutosti dobro je za vas.

Ovi revolucionarni rezultati otvorili su nova vrata razvoju lijekova koji će se boriti protiv - a možda čak i jednog dana pobijediti - noćnu moru zvanu Alchajmerova bolest.