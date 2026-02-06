Stomak pamti sve: Ovo su razlike između gastritisa, refluksa i čira

Stomak pamti stres, neredovne obroke, brzu hranu i loše navike koje godinama gura­mo pod tepih. Zato se problemi sa varenjem često javljaju onda kada ih najmanje očekujemo. Gorušica, bol ili nadutost nisu uvijek bezazleni signali, već jasna poruka organizma da nešto nije u redu.

O tome kako nastaju gastritis, refluks i čir, te kako da ih razlikujemo, za ATV jutro govorio je načelnik Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju UKC Republike Srpske dr Aleksandar Dobrovoljski.

Refluks: Kada se kiselina vraća u jednjak

Refluksna bolest nastaje kada se kiseli sadržaj iz želuca vraća u jednjak, gdje ne bi trebalo da bude.

„Kada kiselina dospije u jednjak, dolazi do oštećenja sluznice, upale i stvaranja erozija“, objašnjava dr Dobrovoljski.

Najčešći simptomi su:

gorušica,

pečenje u grudima,

bol u gornjem dijelu stomaka,

otežano gutanje.

Zbog položaja bola, mnogi ga miješaju sa srčanim tegobama.

Refluks najčešće izazivaju:

preobilni obroci,

alkohol i gazirana pića,

ljuta i začinjena hrana,

prekomjerna kafa,

stres i neredovan ritam života.

Gastritis: Tihi početak problema

Gastritis je upala sluznice želuca, a simptomi u početku mogu biti blagi.

„Prvi signal je nadutost u gornjem dijelu stomaka. Ako se jave bol, mučnina ili težina, to je znak da treba potražiti ljekarsku pomoć“, kaže dr Dobrovoljski.

On upozorava da ne treba čekati ozbiljne simptome poput povraćanja ili krvarenja, jer organizam mnogo ranije šalje upozorenja.

Čir: Ozbiljnije oštećenje

Čir na želucu ili dvanaestopalačnom crijevu predstavlja dublje oštećenje sluznice.

Najčešći uzroci su:

dugotrajan gastritis,

bakterija Helicobacter pylori,

stres,

česta upotreba lijekova protiv bolova.

Simptomi mogu biti:

jak i uporan bol u želucu,

mučnina,

gubitak apetita,

u težim slučajevima krvarenje.

Stres i loše navike – glavni okidači

Savremeni način života značajno utiče na zdravlje želuca.

„Malo spavamo, pijemo previše kafe, jedemo obilno i začinjeno, nerviramo se tokom dana. Sve to dovodi do poremećaja funkcije želuca i jednjaka“, objašnjava dr Dobrovoljski.

Zato terapija nije samo u lijekovima, već i u promjeni navika:

redovni i umjereni obroci,

manje kafe i alkohola,

više sna,

smanjenje stresa,

fizička aktivnost.

Umjerenost je ključ

Govoreći o ishrani, dr Dobrovoljski ističe da prerađeno meso, poput salama i kobasica, može biti štetno ako se često konzumira.

„Dim, konzervansi i velike količine soli nose određene zdravstvene rizike. Ali rješenje nije u potpunoj zabrani, već u umjerenosti“, naglašava on.

Kada se javiti ljekaru

Obratite pažnju na ove simptome:

učestala gorušica,

bol u gornjem dijelu stomaka,

nadutost koja ne prolazi,

mučnina,

gubitak apetita.

Ako traju duže vrijeme, neophodan je pregled.