SZO otkriva: Trećina slučajeva raka može biti spriječena, evo na koji način

Najnovija analiza Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) pokazala je da više od trećine svih slučajeva raka u svijetu može da bude spriječeno promjenom ponašanja i životnih navika.

Rak pluća, želuca i grlića materice čini skoro polovinu slučajeva bolesti kancera u svijetu.

Kako se navodi, milioni smrtonosnih karcinoma svake godine mogu da se spriječe medicinskom intervencijom, promjenama ponašanja, smanjenjem profesionalnih rizika, ili suzbijanjem zagađivača životne sredine - prvenstveno vezanih za pušenje i konzumiranje alkohola.

"Suočavanje sa ovim uzrocima predstavlja jednu od najmoćnijih prilika za smanjenje globalnog tereta raka", ukazala je epidemiološkinja u SZO i glavna autorka analize, Izabel Sordžomataram, prenio je časopis "Sajens alert".

Analiza je pokazala da je 2022. godine bilo skoro 19 miliona novih slučajeva raka, a oko 38 odsto tih dijagnoza bilo je povezano sa 30 promjenljivih faktora rizika.

To je uključivalo pušenje duvana, konzumiranje alkohola, visok indeks tjelesne mase, nedovoljnu fizičku aktivnost, duvan bez dima kao što je duvan za žvakanje, tradicionalni stimulans poznat kao areka orah, neoptimalno dojenje, zagađenje vazduha, ultraljubičasto zračenje, infektivne agense i više od desetak izloženosti profesionalnim rizicima.

Faktor broj jedan koji se može spriječiti je pušenje duvana koje je u toj godini bilo povezano sa 15 odsto svih slučajeva raka. Za muškarce je rizik bio posebno visok, a pušenje je doprinijelo nastanku 23 odsto svih novih slučajeva kancera kod muškaraca na globalnom nivou te godine. Pušenje nije, međutim, jedini uzrok, a zagađenje vazduha takođe igra ulogu, pri čemu njegov uticaj varira u zavisnosti od regiona. U Istočnoj Aziji, na primjer, oko 15 odsto svih slučajeva raka pluća kod žena bilo je posledica zagađenja vazduha.

U međuvremenu, u Sjevernoj Africi i Zapadnoj Aziji, približno 20 odsto svih slučajeva kod muškaraca bilo je posljedica zagađenja vazduha. Poslije pušenja, drugi među promjenljivim faktorima načina života bio je konzumiranje alkohola, navodi se u studiji.

Ovaj uzrok je doprinio nastanku 3,2 odsto svih novih slučajeva obolijevanja od kancera.