Pero i Jasmin uhvaćeni u kraći aluminijumskih panela

Pero I. i Jasmin Č. iz Banjaluke uhapšeni su sinoć nakon što su zatečeni u krađi aluminijumskih panela.

U PU Banjaluka navode da su obojica osumnjičeni da su počinili krivično djelo teške krađe.

”Prilikom obavljanja redovnih poslova i zadataka policijski službenici su oko 20.30 časova u Banjaluci uočili navedene kako su iz jedne ustanove iznosili aluminijumske panele i utovarali ih u automobil. Preduzimanjem mjera i radnji policijski službenici su utvrdili da su navedena lica nasilno ušla u objekat i ukrala navedene panele”, navode u PU Banjaluka.

Dodaju da su paneli oduzeti od osumnjičenih, kao i automobil ”mercedes” u koji su ih tovarili.

”U toku je kriminalistička obrada nad osumnjičenima i sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka”, saopštila je policija.