Pero i Jasmin uhvaćeni u kraći aluminijumskih panela

Izvor:
ATV
06.02.2026
10:44
Komentari:0
Pero I. i Jasmin Č. iz Banjaluke uhapšeni su sinoć nakon što su zatečeni u krađi aluminijumskih panela.
U PU Banjaluka navode da su obojica osumnjičeni da su počinili krivično djelo teške krađe.
”Prilikom obavljanja redovnih poslova i zadataka policijski službenici su oko 20.30 časova u Banjaluci uočili navedene kako su iz jedne ustanove iznosili aluminijumske panele i utovarali ih u automobil. Preduzimanjem mjera i radnji policijski službenici su utvrdili da su navedena lica nasilno ušla u objekat i ukrala navedene panele”, navode u PU Banjaluka.
Dodaju da su paneli oduzeti od osumnjičenih, kao i automobil ”mercedes” u koji su ih tovarili.
”U toku je kriminalistička obrada nad osumnjičenima i sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka”, saopštila je policija.
Najnovije
Najčitanije
13
56
13
52
13
50
13
45
13
44
Trenutno na programu