Uhapšen Banjalučanin: Hakovao tuđe naloge i podizao novac

D.V. (35) iz Banjaluke uhapšen je juče u okviru operativne akcije "Amadeus", usmjerenoj na otkrivanje i suzbijanje krivičnih d‌jela iz oblasti visokotehnološkog kriminaliteta.

Kako je saopšteno iz policije, Banjalučanin se sumnjiči se da je u periodu od novembra 2025. do januara 2026. godine pristupao korisničkim nalozima različitih fizičkih lica na platformama za internet klađenje, te zakazivao isplate novčanih sredstava.

Navedeno lice je potom u 16 navrata putem aplikacije za isplatu novca zakazivalo isplate i podizalo novac na dvije lokacije u Banjaluci, čime je pribavilo materijalnu korist u iznosu od oko 6.457 KM.

Prilikom hapšenja kod D.B. je pronađena i oduzeta određena količina zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu "marihuanu", digitalna vaga za precizno mjerenje i pvc slamka sa ostacima bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu "spid".

"Na osnovu naredbi Osnovnog suda u Banjaluci, a uz prethodnu saglasnost Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka izvršen je pretres kuće u Banjaluci i putničkog vozila koje koristi lice D.V. kojom prilikom su pronađeni i oduzeti predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih djela", navodi se u saopštenju policije.

Sve mjere i radnje u okviru akcije preduzimaju su pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, a protiv lica D.V. će nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta biti dostavljen izvještaj o počinjenim krivičnim djelima "Neovlašteni pristup zaštićenom kompjuteru, kompjuterskoj mreži, telekomunikacionoj mreži i elektronskoj obradi podataka" i "Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga".