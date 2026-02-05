Povrijeđen otac i tri kćerke: Teška nesreća kod Teslića

Samohrani otac i tri njegove maloljetne kćerke povrijeđeni su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se večeras dogodila u Buletiću Gornjem kod Teslića!

Kako saznaje ATV nesreća se dogodila oko 19.30 časova na magistralnom putu Teslić - Kotor Varoš kada je došlo do slijetanja ”pasata”, kojim je upravljao otac D.M.

Nakon nesreće porodici je pomoć ukazana u Domu zdravlja u Tesliću, nakon čega su prevezeni u Bolnicu ”Sveti apostol Luka” u Doboju. Zbog težine povreda jedna od djevojčica je upućena u UKC Banjaluka na dalje liječenje.

Tačne okolnosti nesreće se utvrđuju i na licu mjesta je u toku uviđaj, kojim rukovodi dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Doboju.

Zbog uviđaja trenutno je obustavljen saobraćaj na dionici magistralnog puta kroz Buletić Gornji.