Povrijeđen otac i tri kćerke: Teška nesreća kod Teslića

Izvor:
ATV
05.02.2026
22:03
Komentari:0
Samohrani otac i tri njegove maloljetne kćerke povrijeđeni su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se večeras dogodila u Buletiću Gornjem kod Teslića!
Kako saznaje ATV nesreća se dogodila oko 19.30 časova na magistralnom putu Teslić - Kotor Varoš kada je došlo do slijetanja ”pasata”, kojim je upravljao otac D.M.
Nakon nesreće porodici je pomoć ukazana u Domu zdravlja u Tesliću, nakon čega su prevezeni u Bolnicu ”Sveti apostol Luka” u Doboju. Zbog težine povreda jedna od djevojčica je upućena u UKC Banjaluka na dalje liječenje.
Tačne okolnosti nesreće se utvrđuju i na licu mjesta je u toku uviđaj, kojim rukovodi dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Doboju.
Zbog uviđaja trenutno je obustavljen saobraćaj na dionici magistralnog puta kroz Buletić Gornji.
