Tajni snimak otkriva zlostavljanje u javnom preduzeću: Brutalno vrijeđao radnicu, pa razbio vrata

Snimak zlostavljanja radnice u komunalnom preduzeću „Gradina“ u Baškoj Vodi, u Hrvatskoj, otvorio je ozbiljne sumnje u postojanje malverzacija unutar ovog javnog preduzeća, objavila je Nova TV.

Videozapis, nastao u junu 2023. godine u prostorijama firme, prikazuje uznemirujuće scene urlanja, vrijeđanja i prijetnji upućenih radnici, piše Dnevnik.hr.

Na snimku se čuje kako joj jedan od kolega upućuje teške uvrede, nakon čega fizički demolira ulazni prostor firme.

– Vidi, ti si jedno smeće bijedno. Nula. Niko i ništa – kazao je koleginici radnik koji je potom šakom razbio staklena vrata na samom ulazu u firmu, gdje se nalazi šalter za građane, prenosi Jutarnji list.

Nakon što je podnesena prijava za mobing, uslijedile su i krivične prijave protiv tadašnjeg direktora Vjekoslava Radića i šefice finansija Danijele Svaline. Terete se za finansijske nepravilnosti i manipulacije otpadom, na koje je ukazala upravo zaposlenica koja je u firmi imala status zviždačice. Njena upozorenja bila su povod i za sprovođenje revizije poslovanja.

Situacija u Baškoj Vodi dobila je neočekivan rasplet nakon lokalnih izbora. Nekadašnji direktor Vjekoslav Radić izabran je za opštinskog načelnika, dok je Danijelu Svalinu, koja je ranije dobila otkaz, vratio na čelo komunalnog preduzeća „Gradina“.

Istovremeno, zaposlenik koji je na snimku zabilježen kako vrijeđa koleginicu i dalje je zaposlen u preduzeću, iako protiv njega postoji pravosnažna presuda za drugo krivično djelo. S druge strane, zviždačica koja je ukazala na nepravilnosti jedina je ostala bez radnog mjesta.