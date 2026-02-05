Besana noć za Hrvate: More progutalo jadransku obalu

Dok se more u Kaštelima i Splitu izlivalo na ulice i ulazilo u kuće, a stanovnici besano branili svoju imovinu, na otvorenom Jadranu kod Palagruže talasi su dostizali i više od osam metara, visinu trospratnice.

Snažni sredozemni ciklon koji je pogodio Dalmaciju pokazao svu snagu – na kopnu kroz plimu i poplave, a na moru kroz orkanske udare juga i ekstremne talase.

Snažno do olujno jugo, praćeno niskim vazdušnim pritiskom, izazvalo je jednu od najvećih ciklonalnih plima u posljednjih desetak godina. Duž dalmatinske obale more se prelivalo preko riva i šetališta, prodirući u kuće i poslovne objekte. Nivo mora ponegd‌je je porastao i za više od 70 centimetara, zbog čega su poplavljeni niži dijelovi obale u Splitu, Trogiru, Kaštelima, Omišu, Vranjicu, Hvaru i Vodicama.

Besana noć u Kaštelima

Posebno dramatično bilo je u Kaštelima, gd‌je su se ulice pretvorile u morske rukavce. Građani su tokom noći postavljali improvizovane barijere kako bi spriječili prodor mora u kuće i poslovne prostore. Vatrogasci su zaprimili pedesetak poziva za pomoć, uglavnom zbog prodora vode.

Rive u Kaštel Štafiliću, Kaštel Novom i Kaštel Starom bile su neprohodne, a more je na pojedinim mjestima dosezalo visinu parkiranih automobila.

Talasi do osam metara kod Palagruže

Prava snaga oluje vid‌jela se na otvorenom moru. Kod Palagruže su orkanski udari juga dizali talase više od osam metara. Svjetioničar Vojislav Šajn snimio je dramatične prizore i naveo da se u ovakvim uslovima mora ostati u zatvorenom zbog bezbjednosti.

Savjeti Ovu domaću deliciju je teško nadmašiti

„Uspjeli smo sve da osiguramo i nijesmo izlazili iz kuće zbog sigurnosti. Kada su ovakva nevremena, moramo voditi računa da ne dođemo u situaciju da se povrijedimo. Kada se vrijeme smiri, znaćemo da li je jugo napravilo štetu“, rekao je Šajn, dodajući da je više puta vidio talase visoke poput trokatnice.

Meteorološki podaci potvrđuju razmjere nevremena – na Palagruži je zabilježen udar vjetra od čak 137 kilometara na čas, dok su mjerne plutače registrovale talase visoke i do osam metara.

Problemi i na kopnu i u saobraćaju

Olujni udari vjetra pravili su probleme i u Splitu, gd‌je su nošene zaštitne ograde, pomjerani kontejneri i rušene lakše konstrukcije. Građanima je upućen apel na pojačan oprez, posebno u blizini gradilišta i nestabilnih objekata.

Nevrijeme je izazvalo i ozbiljne poremećaje u pomorskom saobraćaju. U prekidu su brojne trajektne, katamaranske i brodske linije koje povezuju ostrva sa Splitom, Šibenikom, Zadrom i Dubrovnikom, uključujući linije Split – Stari Grad, Vis – Split, Ploče – Trpanj i Sućuraj – Drvenik.

Prema prognozama, tokom narednog dana očekuje se slabljenje vjetra i d‌jelimično smirivanje vremena, iako će more još neko vrijeme ostati uzburkano, prenose hrvatski mediji.