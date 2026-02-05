Zapaljen ford, policija traga za piromanima

Autor:Stevan Lulić
05.02.2026
10:12
Komentari:0
Policija u Istočnom Sarajevu traga za osobom, ili više njih, koja je je zapalila automobil u Istočnoj Ilidži.
Kako je saopšteno iz PU Istočno Sarajevo, automobil ford zapaljen je juče.
"Policijskoj stanici prijavljeno je da je na vozilu marke ford, privatnog vlasništva razbijeno zadnje staklo i da iz unutrašnjosti vozila izbija dim. Izvršenim uviđajem od strane policijskih službenika u prisustvu sudskog vještaka konstatovano je da je došlo do paljenja zadnjeg dijela vozila čija je unutrašnjost usljed požara oštećena", kažu u policiji.
O svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
5 h0
Hronika
6 h0
Hronika
7 h0
Hronika
19 h0
Najnovije
Najčitanije
14
35
14
27
14
21
14
18
14
15
Trenutno na programu