Zapaljen ford, policija traga za piromanima

Autor:

Stevan Lulić

05.02.2026

10:12

Запаљен форд, полиција трага за пироманима
Foto: ATV

Policija u Istočnom Sarajevu traga za osobom, ili više njih, koja je je zapalila automobil u Istočnoj Ilidži.

Kako je saopšteno iz PU Istočno Sarajevo, automobil ford zapaljen je juče.

"Policijskoj stanici prijavljeno je da je na vozilu marke ford, privatnog vlasništva razbijeno zadnje staklo i da iz unutrašnjosti vozila izbija dim. Izvršenim uviđajem od strane policijskih službenika u prisustvu sudskog vještaka konstatovano je da je došlo do paljenja zadnjeg dijela vozila čija je unutrašnjost usljed požara oštećena", kažu u policiji.

O svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.

požar

zapaljen automobil

Istočno Sarajevo

