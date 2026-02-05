Zapaljen ford, policija traga za piromanima

Foto: ATV

Policija u Istočnom Sarajevu traga za osobom, ili više njih, koja je je zapalila automobil u Istočnoj Ilidži.

Kako je saopšteno iz PU Istočno Sarajevo, automobil ford zapaljen je juče. "Policijskoj stanici prijavljeno je da je na vozilu marke ford, privatnog vlasništva razbijeno zadnje staklo i da iz unutrašnjosti vozila izbija dim. Izvršenim uviđajem od strane policijskih službenika u prisustvu sudskog vještaka konstatovano je da je došlo do paljenja zadnjeg dijela vozila čija je unutrašnjost usljed požara oštećena", kažu u policiji. O svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.

