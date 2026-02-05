Logo
Službenica u banci skidala novac klijentima: Sa računa ''nestalo'' 10 miliona

Izvor:

Telegraf

05.02.2026

09:24

Бројање пара
Foto: Tima Miroshnichenko/Pexels

Pripadnici Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Posebnim odjeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su žensku osobu D.I. zbog sumnje da je izvršila ozbiljne finansijske malverzacije.

Prema saopštenju tužilaštva, D.I. se tereti za produženo krivično djelo zloupotrebe položaja odgovornog lica. Sumnja se da je ona, kao zaposlena u „NLB Komercijalnoj banci“, iskoristila svoja ovlaštenja i pristup računima klijenata kako bi neovlašteno prebacivala novac u svoju korist.

Беба

Ekonomija

Roditelji, pazite! Povlači još jedna hrana za bebe

Dosadašnja istraga ukazuje na to da je osumnjičena na ovaj način pribavila protivpravnu imovinsku korist u iznosu od preko 10 miliona dinara.

Hitno zadržavanje i dalji postupak

Akcija hapšenja sprovedena je u četvrtak, 5. februara 2026. godine, nakon detaljnog predistražnog postupka. Nadležni organi su odmah preduzeli zakonske mjere.

Osumnjičenoj je određeno policijsko zadržavanje do 48 časova.

Taksi

Svijet

Ušao u pogrešan taksi, pa ga suprug vozačice pretukao nasmrt

U zakonskom roku, ona će biti privedena u prostorije Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije u Novom Sadu radi davanja iskaza.

Ovaj slučaj ponovo je otvorio pitanje bezbjednosti unutrašnjih sistema u bankarskom sektoru i kontrole pristupa sredstvima klijenata od strane odgovornih lica.

