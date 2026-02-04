Logo
Ognjen Orašanin uhapšen zbog falsifikovanja ljekarskog nalaza!

04.02.2026

13:44

Огњен Орашанин ухапшен због фалсификовања љекарског налаза!

Ognjen Orašanin zvani Oras iz Sokoca i još dvije osobe uhapšene su zbog sumnje da su falsifikovali ljekarski nalaz da bi Orašaninu opravdali nedolazak na saslušanje u Tužilaštvo BiH.

Orašanin je uhapšen juče u akciji Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske i PU Istočno Sarajevu. Osim njega uhapšeni su Ž.D. i A.S.

Kako je saopštio MUP Srpske Orašanin je, na poziv postupajućeg tužioca, trebao da se odazove Tužilaštvu BiH 2. februara ove godine. Međutim, nije se pojavio i preko advokata je dostavio ljekarski nalaz zdravstvene ustanove radi pravdanja neodazivanja pozivu nadležnom tužilaštvu.

”Izvršenim operativnim provjerama i istražnim radnjama, utvrđeno je da je O. O. posredstvom Ž. D. zahtjevao od A. S. da sačini i ustupi mu ljekarski nalaz sa neistinitim sadržajem, a kako bi izbjegao odazivanje pozivu tužilaštva”, saopštio je MUP Srpske.

Nakon hapšenja Orašanin je predat u nadležnost Tužilaštva BiH uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

”A.S. se sumnjiči da je izvršilo krivično djelo izdavanje i upotreba neistinitog ljekarskog ili veterinarskog uvjerenja, a O. O. i Ž. D. krivično djelo falsifikovanje isprave”, navode u MUP-u Srpske.

Orašanin se odranije nalazi pod istragom Tužilaštva BiH zbog organizovanog kriminala i trgovine narkotika.

