Čekao ljude ispred pošte, predstavljao se kao finansijski inspektor

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu i Policijske uprave za grad Beograd, u saradnji sa Službom za suzbijanje kriminala, uhapsili su D. V. (53) iz Nove Pazove, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio više krivičnih dijela teška krađa, krađa i prevara.
On se sumnjiči da je tokom prethodne godine na području Pančeva i Beograda, prilazio starijim osobama u blizini pošta, predstavljajući se kao radnik pošte ili finansijski inspektor i, pod izgovorom da im je greškom isplaćen novac, tražio od njih da mu daju novac, što su oni i činili.
Operativnim radom, policija ga je identifikovala i pronašla u jednom beogradskom prigradskom naselju.
Osumnjičenom za krađu, tešku krađu, i prevaru je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Pančevu, prenosi Blic.
