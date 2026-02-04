Bačen molotovljev koktel na poznatu firmu

Izvor:
Kurir
04.02.2026
11:16
Komentari:0
Pripadnici policije i nadležno tužilaštvo tragaju za dvojicom napadača koji su u noći između 1. i 2. februara bacili zapaljivu napravu na objekat poznate firme u Surčinu. Incident se dogodio dva sata poslije ponoći.
Prema informacijama iz istrage, napad je bio planiran i izveden uz očigledno narušavanje bezbjednosnog prostora firme.
Snimci sa nadzornih kamera, koji su dostavljeni nadležnim organima, jasno prikazuju dvojicu nepoznatih muškaraca kako preskaču zaštitnu ogradu kompleksa.
Nakon upada u krug firme, osumnjičeni su razbili prozor na objektu i u unutrašnjost ubacili tzv. „Molotovljev koktel“.
Iako je inicijalno izbio plamen koji je pretio da zahvati veći dio inventara, vatra je ugašena i prije nego što su vatrogasne jedinice stigle na lokaciju. Zahvaljujući brzoj prisebnosti prisutnih ili aktivaciji protivpožarnih sistema, izbjegnuta je tragedija, a na objektu je zabilježena tek manja materijalna šteta.
O incidentu je odmah obaviješteno dežurno tužilaštvo. Tužilac je naložio prikupljanje svih materijalnih dokaza, dok policija intenzivno radi na identifikaciji lica sa snimaka. Za sada nema zvaničnih informacija o motivima ovog napada, kao ni o tome da li su napadači od ranije poznati istražnim organima, prenosi Kurir.
