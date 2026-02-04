Izgorjela štala i hiljade bala sijena: Vatrogasci uputili hitan apel

Od sinoć se trebinjski vatrogasci bore sa požarom koji je izbio u štali u selu Ograde, na području Zubaca.

U pomoćnom objektu površine oko 250 kvadratnih metara izgorjelo je između 7.000 i 10.000 bala sijena.

"Sijeno je teška materija za gašenje, otežava intervenciju, a vatra se proširila i na donji dio objekta", rekao je za ATV Neđo Ćuk, zamjenik komandira teritorijalne vatrogasne jedinice.

Vatrogasci upućuju hitan apel za bager, koji bi omogućio izvlačenje sijena iz štale i pomogao bržem gašenju požara.