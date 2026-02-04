Izgorjela štala i hiljade bala sijena: Vatrogasci uputili hitan apel

Autor:Teodora Bjelogrlić
04.02.2026
10:42
Komentari:0
Od sinoć se trebinjski vatrogasci bore sa požarom koji je izbio u štali u selu Ograde, na području Zubaca.
U pomoćnom objektu površine oko 250 kvadratnih metara izgorjelo je između 7.000 i 10.000 bala sijena.
"Sijeno je teška materija za gašenje, otežava intervenciju, a vatra se proširila i na donji dio objekta", rekao je za ATV Neđo Ćuk, zamjenik komandira teritorijalne vatrogasne jedinice.
Hronika
Požar progutao štalu i hiljade bala sijena na Zupcima
Vatrogasci upućuju hitan apel za bager, koji bi omogućio izvlačenje sijena iz štale i pomogao bržem gašenju požara.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
19
39
19
30
19
20
19
18
19
13
Trenutno na programu