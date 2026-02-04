Logo
Napao sugrađanina: Uhapšen Banjalučanin

ATV

04.02.2026

09:51

Напао суграђанина: Ухапшен Бањалучанин
Foto: Pexels.com

Banjalučanin V.Đ. uhapšen je zbog sumnje da je napao muškarca koji je zadobio tjelesne povrede.

Kako je saopšteno iz policije, incident se dogodio juče oko 17 časova u Banjaluci.

Џефри Епстајн

Svijet

Ogavni snimci iz telefona Džefrija Epstajna

Hapšenje zbog droge

Isti dan i službenici Policijske uprave Banjaluka uhapsili su i L.B. iz Banjaluke.

"Kod L.B. je pronađena određena količina zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu.

O navedenom je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Od‌jeljenje za prekršaje.

