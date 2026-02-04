Napao sugrađanina: Uhapšen Banjalučanin

Izvor:
ATV
04.02.2026
09:51
Banjalučanin V.Đ. uhapšen je zbog sumnje da je napao muškarca koji je zadobio tjelesne povrede.
Kako je saopšteno iz policije, incident se dogodio juče oko 17 časova u Banjaluci.
Isti dan i službenici Policijske uprave Banjaluka uhapsili su i L.B. iz Banjaluke.
"Kod L.B. je pronađena određena količina zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu.
O navedenom je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenje za prekršaje.
