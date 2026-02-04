Telefonska linija ''Krimolovci'': Evo koliko poziva je primljeno u januaru

Policijski službenici Agencije za istrage i zaštitu /Sipa/ u januaru su registrovali ukupno 136 poziva, od kojih su 33 sa korisnim informacijama o krivičnim djelima i izvršiocima, na osnovu kojih je sačinjeno isto toliko kriminalističko-obavještajnih izvještaja, saopšteno je iz ove policijske agencije.

Putem telefonske linije "Krimolovci" zaprimljena su ukupno 74 poziva, od kojih su tri poziva bila sa korisnim informacijama o krivičnim djelima i izvršiocima.

Takođe, putem elektronskog obrasca za prijavu krivičnog djela na zvaničnoj veb-stranici Sipe zaprimljene su 62 prijave, od čega su 32 bile sa korisnim informacijama.

U januaru je pristiglo 17 povratnih informacija po kojima je postupala Sipa ili su dostavljene od nadležnog policijskog tijela.