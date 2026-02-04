Odlazak u penziju sa 57 godina uz 95 odsto plate i doprinose

Od 26. januara 2026. pogođeni zaposlenici mogu se prijaviti za odlazak u penziju s 57 godina – deset godina prije zakonske dobi za penzionisane.

Ta odluka centralni je dio strategije kompanije Volksvagen kojom se do 2030. godine planira ukinuti oko 35.000 radnih mjesta u Njemačkoj.

Slične regulacije već su u izgledu i za generaciju rođenu 1970. godine.

Kako funkcioniše prijevremeni odlazak u penziju u Volksvagenu?

Skraćeno radno vrijeme pred penziju instrument je kojim Volksvagen omogućuje socijalno podnošljive prelaze u penziju. Za zaposlenike rođene 1969. godine firma nudi atraktivne uslove koji su znatno iznad zakonskih standarda. Tako pogođeni radnici primaju doplatu na platu do 95 odsto dosadašnje neto plate.

Scena Estradni menadžer šokirao tvrdnjama: Čola zbog brata vraćao dugove zelenašima

Kompanija takođe dopunjuje doprinose za zakonsko penziono osiguranje na 100 odsto te doživotno nadoknađuje polovinu penzijskog jaza nastalog prijevremenim penzionisanim.

Slična pravila vrijede i za osobe s teškim invaliditetom rođene 1970. godine. Korištenje opcije prijevremenog odlaska u penziju temelji se na dobrovoljnoj bazi.

"Volksvagen" pretpostavlja da će oko 70 odsto obuhvaćenih radnika iskoristiti ovu priliku. Brojka od preko 20.000 zaposlenika iz godišta od 1969. do 1975. nudi velik potencijal za socijalno prihvatljiv prelaz.

Šta to znači za buduće generacije?

Nakon generacije 1969, i generacija 1970. trebala bi dobiti mogućnost za ovaj model, vjerojatno od početka 2027. godine.

Region Hladan tuš za hiljade građana: Ostaju bez novca

Radničko vijeće već je izborilo da i to godište uživa u ovim atraktivnim pogodnostima.

Međutim, za generacije rođene 1971. i kasnije još uvijek nisu postignuti konkretni dogovori.