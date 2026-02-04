Najmanje 35 žrtava nevremena u Japanu

Najmanje 35 osoba poginulo je u nevremenu koje su izazvale snježne padavine koje su posljednje dvije nedjelje zahvatile sjeverni Japan, dok je povrijeđeno skoro 400 ljudi, saopštila je danas japanska vlada.

Pogođeno je 15 prefektura, a u najteže pogođenim područjima visina snijega dostigla je oko dva metra, prenio je AP.

Najveći broj smrtnih slučajeva prijavljen je u prefekturi Nigata - 12, uključujući muškarca u pedesetim godinama pronađenog na krovu kuće i starijeg muškarca koji je pao dok je čistio snijeg u gradu Nagaoka.

Sedam smrtnih slučajeva zabilježeno je u prefekturi Akita, a pet u Jamagati.

Broj povrijeđenih širom zemlje je 393, uključujući 126 teško povrijeđenih, od kojih 42 u Nigati. Oštećeno je 14 kuća.

Glavni sekretar kabineta Minoru Kihara upozorio je da topljenje snijega može da izazove klizišta i apelovao je na građane da koriste kacige i užad prilikom čišćenja snijega.

Vlasti su formirale više operativnih grupa za reagovanje u pogođenim oblastima, a prognoze najavljuju dodatne snježne padavine tokom predstojećeg vikenda.