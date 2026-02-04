Učenik (14) izbo nožem nastavnicu

Učenik (14) je nožem izbo i teško povrijedio nastavnicu u školi u gradiću Sanari sir Mer na mediteranskoj obali, izjavio je francuski ministar prosvete Eduar Žefre.

Žefre je u objavi na platformi X dodao da je odmah krenuo ka školi. Više izvora je za "Figaro" reklo da je nastavnica ranjena u stomak i ruku, i da je u kritičnom stanju hitno prevezena u bolnicu.

Prema nekoliko policijskih izvora, incident se dogodio tokom popodneva u javnoj školi, a učenik je iznenada ustao i tri ili četiri puta izbo svoju nastavnicu likovnog, ženu u šezdesetim godinama.

Javni tužilac iz Tulona, Rafael Baland, naveo je da je tinejdžer uhapšen i pritvoren zbog pokušaja ubistva.

Policijski izvor je za "Figaro" rekao da je učenik već dobio nekoliko upozorenja od svoje nastavnice, vjerovatno zbog njegovog ponašanja, prije nego što ju je napao, prenosi "24Sedam".