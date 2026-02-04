Logo
Large banner

Vraća se snijeg: Objavljena prognoza do subote

Izvor:

ATV

04.02.2026

08:20

Komentari:

0
Враћа се снијег: Објављена прогноза до суботе
Foto: ATV

Danas se u BiH očekuje pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima, dio prijepodneva i tokom noći kiša u većini područja, a poslije podne, uglavnom, na zapadu i sjeverozapadu Bosne.

Više padavina na sjeveru i zapadu Hercegovine i na jugozapadu Bosne.

Vjetar umjeren do jak južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 8 do 14, na jugu i sjeveru zemlje do 16 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Padavine uglavnom u prvom dijelu dana i tokom noći. Najviša dnevna oko 13 stepeni.

U četvrtak nas očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Na vrhovima planinama sa snijegom. Poslije podne u većem dijelu Bosne se očekuje prestanak padavina. Intenzivnije padavine u sjevernim, zapadnim područjima Hercegovine i ponegdje na jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 12, a dnevna od 6 do 12, na jugu i sjeveroistoku zemlje do 14 stepeni.

Petak: Umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većem dijelu zemlje. Na planinama se očekuje slab snijeg. Padavine uglavnom poslije podne i tokom noći. Vjetar slab južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 6 do 12, u sjevernim područjima do 14 stepeni.

Subota: Pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prijepodneva se očekuje slaba kiša, a na planinama slab snijeg. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 6 do 12, na jugu i ponegdje na sjeveru zemlje do 14 stepeni, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

Podijeli:

Tagovi:

Vrijeme

Vremenska prognoza

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Најљепше вијести из породилишта: У Српској рођено 29 беба

Društvo

Najljepše vijesti iz porodilišta: U Srpskoj rođeno 29 beba

2 h

0
Наранџасто упозорење због падавина и олујног вјетра

Društvo

Narandžasto upozorenje zbog padavina i olujnog vjetra

3 h

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Društvo

Danas nas očekuje kišovit dan, a pogledajte kakve će biti temperature

3 h

0
Цијене воћа и поврћа на Тржници у Бањалуци: Бијели лук и до 17 КМ

Društvo

Cijene voća i povrća na Tržnici u Banjaluci: Bijeli luk i do 17 KM

3 h

4

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

45

Učenica osmog razreda zapalila učionicu, djecu tukla čekićem

10

45

Branka iz Bijeljine traži tetku: Rekli da je umrla, kasnije saznali istina

10

43

Beba primljena s temperaturom, ljekari otkrili 500 uboda

10

42

Izgorjela štala i hiljade bala sijena: Vatrogasci uputili hitan apel

10

41

Direktor Fonda detaljno objasnio sve o uvećanju penzija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner