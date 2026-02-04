Vraća se snijeg: Objavljena prognoza do subote

Danas se u BiH očekuje pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima, dio prijepodneva i tokom noći kiša u većini područja, a poslije podne, uglavnom, na zapadu i sjeverozapadu Bosne.

Više padavina na sjeveru i zapadu Hercegovine i na jugozapadu Bosne.

Vjetar umjeren do jak južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 8 do 14, na jugu i sjeveru zemlje do 16 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Padavine uglavnom u prvom dijelu dana i tokom noći. Najviša dnevna oko 13 stepeni.

U četvrtak nas očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Na vrhovima planinama sa snijegom. Poslije podne u većem dijelu Bosne se očekuje prestanak padavina. Intenzivnije padavine u sjevernim, zapadnim područjima Hercegovine i ponegdje na jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 12, a dnevna od 6 do 12, na jugu i sjeveroistoku zemlje do 14 stepeni.

Petak: Umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većem dijelu zemlje. Na planinama se očekuje slab snijeg. Padavine uglavnom poslije podne i tokom noći. Vjetar slab južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 6 do 12, u sjevernim područjima do 14 stepeni.

Subota: Pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prijepodneva se očekuje slaba kiša, a na planinama slab snijeg. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 6 do 12, na jugu i ponegdje na sjeveru zemlje do 14 stepeni, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.