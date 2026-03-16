Hrvati imaju nove riječi: VAR, dipfejk, bejbi bum, afterparti

Na njega je stiglo čak 412 novih riječi od 191 predlagača, a stručna komisija na čelu sa Sandom Ham odabrala je tri riječi koje spajaju tvorbenu ispravnost, jasnoću i potrebu za zamjenom sveprisutnih tuđica.

U subotu su u Lipiku svečano proglašene tri najbolje nove hrvatske riječi, javlja portal Hrvatskog kulturnog vijeća, prenosi Tportal.

Prvu nagradu i iznos od 600 evra osvojila je riječ „presudnik“, koju je predložila osječka pedagoginja Josipa Curić kao adekvatnu zamjenu za englesku skraćenicu VAR (VAR — Video Assistant Referee) u fudbalu.

Drugo mjesto i 400 evra pripalo je naučnom saradniku iz Zagreba Antoniju Zandoniju, za riječ „dohvatnica“, koja opisuje grafički element za dohvatanje informacija na ekranima, poznat pod engleskim pojmom vidžet (widget).

Treće mjesto i nagradu od 200 evra osvojila je psihologinja iz Nove Gradiške Majda Joha, za riječ „narubno“, koja bi trebalo da zamijeni često korišćeni germanizam „na kant“.

Među ostalim riječima koje su ušle u uži izbor od 29 finalista nalaze se pojmovi poput „brzovid“ (kratki video na društvenim mrežama), „budnosvješće“ (ekvivalent engleskom pojmu vouk (woke)), „domoškolovanje“ (houmskuling (homeschooling)), „inostvor“ (transrodna osoba), „lažnica“ (dipfejk (deepfake), lažni video najčešće generisan uz pomoć umjetne inteligencije), „nadnatalitet“ (bejbi bum (baby boom)), „razjarica“ (rejdžbejt (ragebait)) ili „zazabava“ (afterparti (after party)).

Posljednjih godina društvene mreže često su ismijavale nove riječi koje Hrvati uvode u svoj jezik. Istina je ipak da ovakvim aktivnostima odgovaraju na popularne trendove i tuđice izbacuju iz svakodnevnog govora.