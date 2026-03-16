Nadal: Ne slažem se sa Alkarazom

B92

16.03.2026

21:55

Карлос Алкараз
Foto: Tanjug/AP Photo/Mark J. Terrill

Španski teniski trener Toni Nadal osvrnuo se na nedavnu izjavu Karlosa Alkaraza.

Alkaraz je nakon susreta sa Arturom Rinderknešom kazao "da je umoran što svaki meč igra kao da je prekoputa Rodžer Federer".

Karlitos smatra da svi igrači idu iznad svojih mogućnosti kada igraju protiv njega.

"Nije stvar u tome da imate metu na leđima, ne slažem se sa Alkarasom. Kad igrate protiv nekog boljeg od vas, znate da morate da preuzmete mnogo više rizika, a Alkaras je bolji od Medvedeva", kaže Toni Nadal i dodao:

"Nije to što je Medvedev motivisaniji da igra protiv Alkarasa: on zna da bi ga pobedio, mora da preuzme mnogo više rizika. To nije borba protiv Alkaraza, već protiv najboljih, a Alkaras je trenutno najbolji".

Alkaraz je u Indijan Velsu eliminisan u polufinalu, a sad mu predstoji masters u Majamiju.

Karlos Alkaraz

Toni Nadal

Pročitajte više

Тениски рекет

Tenis

Teniserka dobila jezive prijetnje: "Poslali su mi slike članova porodice i pištolja..."

1 sedm

0
Тениска лоптица

Tenis

Iz rubrike bizarno: Teniserki prijetili smrću ako pobijedi

1 sedm

0
Тениски рекет

Tenis

Teniserka dobila jezivu poruku uoči meča

1 sedm

0
Ракета прекинула тениски меч

Tenis

Raketa prekinula teniski meč: Pogledajte bijeg igrača

1 sedm

0

Više iz rubrike

Новак Ђоковић

Tenis

Kako stoji Đoković na ATP listi?

12 h

0
Сабаленка у финалу Аустралијан опена

Tenis

Sabalenka ponovo diže trofej

1 d

0
Новак Ђоковић

Tenis

Novak Đoković odustao - odluka šokirala sve

1 d

0
Америчка тенисерка српског поријекла Ива Јовић пласирала се у четвртфинале Аустралијан опена, данас, 25. јануара 2026. године

Tenis

Srbija ostaje bez čuda od djeteta

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

01

Luka Dončić najbolji igrač zapadne konferencije protekle sedmice

22

49

Požar u Osnovnoj školi "Mito Igumanović", sumnja se da je podmetnut

22

47

Darko Lazić prolazi kroz najveću bol zbog gubitka brata, evo ko se ne odvaja od njega

22

33

Tramp: Rat sa Iranom može biti okončan već ove sedmice

22

30

Jedna od najvećih američkih banaka postigla nagodbu u tužbi sa Epstinovim žrtvama

