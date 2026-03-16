Nadal: Ne slažem se sa Alkarazom

Alkaraz je nakon susreta sa Arturom Rinderknešom kazao "da je umoran što svaki meč igra kao da je prekoputa Rodžer Federer".

Karlitos smatra da svi igrači idu iznad svojih mogućnosti kada igraju protiv njega.

"Nije stvar u tome da imate metu na leđima, ne slažem se sa Alkarasom. Kad igrate protiv nekog boljeg od vas, znate da morate da preuzmete mnogo više rizika, a Alkaras je bolji od Medvedeva", kaže Toni Nadal i dodao:

"Nije to što je Medvedev motivisaniji da igra protiv Alkarasa: on zna da bi ga pobedio, mora da preuzme mnogo više rizika. To nije borba protiv Alkaraza, već protiv najboljih, a Alkaras je trenutno najbolji".

Alkaraz je u Indijan Velsu eliminisan u polufinalu, a sad mu predstoji masters u Majamiju.