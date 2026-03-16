Nadal: Ne slažem se sa Alkarazom

Izvor:
B92
16.03.2026
21:55
Komentari:0
Španski teniski trener Toni Nadal osvrnuo se na nedavnu izjavu Karlosa Alkaraza.
Alkaraz je nakon susreta sa Arturom Rinderknešom kazao "da je umoran što svaki meč igra kao da je prekoputa Rodžer Federer".
Karlitos smatra da svi igrači idu iznad svojih mogućnosti kada igraju protiv njega.
"Nije stvar u tome da imate metu na leđima, ne slažem se sa Alkarasom. Kad igrate protiv nekog boljeg od vas, znate da morate da preuzmete mnogo više rizika, a Alkaras je bolji od Medvedeva", kaže Toni Nadal i dodao:
"Nije to što je Medvedev motivisaniji da igra protiv Alkarasa: on zna da bi ga pobedio, mora da preuzme mnogo više rizika. To nije borba protiv Alkaraza, već protiv najboljih, a Alkaras je trenutno najbolji".
Alkaraz je u Indijan Velsu eliminisan u polufinalu, a sad mu predstoji masters u Majamiju.
Najnovije
Najčitanije
23
01
22
49
22
47
22
33
22
30
Trenutno na programu