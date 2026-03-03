Raketa prekinula teniski meč: Pogledajte bijeg igrača

Krajnje ružne slike dolaze sa teniskog turnira u Fužajri, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gdje sport staje zbog raketiranja i dronova koji obleću ovaj grad i državu.

Jedan teniski meč je momentalno morao da bude prekinut jer se čuo udar iranske rakete blizu kompleksa.

Naime, na susretu Danila Ostapenkova i Hajata Macuoke došlo do prekida jer je eksplozija odjeknula jako blizu terena u Fužajri, a onda su se svi dali u bijeg.

Kao što se vidi, svako je bez pogovora krenuo ka izlaznim vratima, a onda su to u međuvremenu uradili i teniseri i sam glavni sudija.

Mnogi igrači su imali problema da odu iz Dubaija, već su tu bili zarobljeni zbog opasnosti koja je vrebala svakog momenta.

SAD i Izrael sada već nekoliko dana raketiraju teritoriju Irana, dok Iranci odgovaraju tako što bombarduju zemlje koje su domaćini američkim bazama.

Tako su se i Ujedinjeni Arapski Emirati našli na udaru, pa tenis nije baš glavna stvar koja stanovnicima pada na um u dnevnim aktivnostima, prenosi "Telegraf".