Raketa prekinula teniski meč: Pogledajte bijeg igrača

03.03.2026
Krajnje ružne slike dolaze sa teniskog turnira u Fužajri, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gdje sport staje zbog raketiranja i dronova koji obleću ovaj grad i državu.
Jedan teniski meč je momentalno morao da bude prekinut jer se čuo udar iranske rakete blizu kompleksa.
Naime, na susretu Danila Ostapenkova i Hajata Macuoke došlo do prekida jer je eksplozija odjeknula jako blizu terena u Fužajri, a onda su se svi dali u bijeg.
Kao što se vidi, svako je bez pogovora krenuo ka izlaznim vratima, a onda su to u međuvremenu uradili i teniseri i sam glavni sudija.
Mnogi igrači su imali problema da odu iz Dubaija, već su tu bili zarobljeni zbog opasnosti koja je vrebala svakog momenta.
SAD i Izrael sada već nekoliko dana raketiraju teritoriju Irana, dok Iranci odgovaraju tako što bombarduju zemlje koje su domaćini američkim bazama.
Tako su se i Ujedinjeni Arapski Emirati našli na udaru, pa tenis nije baš glavna stvar koja stanovnicima pada na um u dnevnim aktivnostima, prenosi "Telegraf".
💣 🤯 COURT EVACUATED AT THE FUJAIRAH CHALLENGER 🇦🇪 AFTER DRONE STRIKE EXPLOSION IS HEARD NEARBY pic.twitter.com/sQOXnTqq8o— Mpb (@matchpo1ntbets) March 3, 2026
