Logo
Large banner

Raketa prekinula teniski meč: Pogledajte bijeg igrača

Autor:

ATV

03.03.2026

14:56

Komentari:

0
Ракета прекинула тениски меч
Foto: Screenshot / X

Krajnje ružne slike dolaze sa teniskog turnira u Fužajri, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gdje sport staje zbog raketiranja i dronova koji obleću ovaj grad i državu.

Jedan teniski meč je momentalno morao da bude prekinut jer se čuo udar iranske rakete blizu kompleksa.

Тијело борик Бањалука

Hronika

Oglasila se banjalučka policija o tijelu kod dvorane "Borik"

Naime, na susretu Danila Ostapenkova i Hajata Macuoke došlo do prekida jer je eksplozija odjeknula jako blizu terena u Fužajri, a onda su se svi dali u bijeg.

Kao što se vidi, svako je bez pogovora krenuo ka izlaznim vratima, a onda su to u međuvremenu uradili i teniseri i sam glavni sudija.

Mnogi igrači su imali problema da odu iz Dubaija, već su tu bili zarobljeni zbog opasnosti koja je vrebala svakog momenta.

gorivo pumpa pixabay

Društvo

Kazne do 30.000 KM: I pumpe na meti inspekcije

SAD i Izrael sada već nekoliko dana raketiraju teritoriju Irana, dok Iranci odgovaraju tako što bombarduju zemlje koje su domaćini američkim bazama.

Tako su se i Ujedinjeni Arapski Emirati našli na udaru, pa tenis nije baš glavna stvar koja stanovnicima pada na um u dnevnim aktivnostima, prenosi "Telegraf".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Iran vijesti

Iran

Izrael Iran

Ujedinjeni Arapski Emirati

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Руски тенисер Данил Медведев доживио је тежак пораз у осмини финала Аустралијан опена, пошто га је резултатски и играчки декласирао Американац Лернер Тиен.

Tenis

Zarobljeni teniseri u Dubaiju odbili alternative - ostaju gdje su

1 d

0
Новак Ђоковић

Tenis

Đoković održao lekciju koja se pamti

1 d

0
Danil Medvedev US Open

Tenis

Bivši prvi teniser svijeta ne može iz Dubaija: Propušta prvi Masters u sezoni?

2 d

0
Тениска лоптица

Tenis

"Kaćin memorijal": Filip Đokić i Angelina Ćerdić slavili u Banjaluci

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

02

Otkrivene pukotine na Pelješkom mostu: Skandal otkrili Italijani, hitno se oglasile Hrvatske ceste

17

58

Najnovija odluka! Evroliga se seli u Sarajevo?

17

50

Cvijanović u Bijeloj kući sa Džerodom Ejgenom

17

49

"Političko Sarajevo ne odustaje": Uzunović ponovo traži da se Dodik izbriše iz registra!

17

42

Šta je HAMBUREK? Noćna ideja koja je postala regionalni gastro hit

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner