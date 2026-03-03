Policija ubila razjarene pse, unakazili vlasnicu

Psi rase kane korso koji su sinoć u Beranskoj ulici na Voždovcu brutalno napali i teško povredili svoju vlasnicu G. D. (57) usmrćeni su na licu mesta od strane policijskih službenika, a njihova tela je preuzela "Veterina Beograd" i prevezla u hladnjaču u Ovči, gde će biti neškodljivo uklonjena, saznaje Telegraf.rs.

Kako je Telegraf.rs već pisao, napad se dogodio u dvorištu porodične kuće u Kumodražu, iza visoke metalne kapije, a prizor koji su zatekle komšije, a potom i policija i ekipa Hitne pomoći, kako kažu, bio je jeziv i teško opisiv.

Iza zatvorene kapije, o koju su komšije udarale, vidi se betonirano dvorište, nekoliko stabala, četinarsko rastinje i zeleni kontejner pored kog su i dalje vidljive tamne mrlje krvi, razlivene po pločniku, osušene, ali dovoljno jasne da pokažu gdje je G. D. pala i gdje je, kako tvrde očevici, pokušavala da se dovuče do kuće dok su je psi krvoločno napadali.

- Čuo sam svoje pse kako čudno laju. Svako ko ima psa tačno zna da prepozna njihov lavež i ovo nije bilo uobičajeno. Taman sam krenuo da vidim šta se dešava kada me je pozvao komšija koji živi ulicu dalje, ali u ravni sa kućom u kojoj živi nesrećna žena, i rekao mi da je psi kidaju. Odmah sam istrčao napolje i spustio se dole do njihove kapije gdje sam vidio jezivu scenu - počeo je svoju ispovijest za Telegraf.rs jedan od komšija nesrećne žene.

Prema njegovim riječima, on i komšija su odmah počeli da udaraju po kapiji kako bi odvukli pažnju pasa sa nesrećne žene i pružili joj mogućnosti da se skloni na sigurno.

- Počeli smo ludački da udaramo o kapiju čime smo stigli kako bi se fokusirali na nas. Nesrećna žena se sva krvava vukla ka kući i skoro tri puta gubila svijest. Tačno sam video kako koluta očima, pada u nesvijest, a zatim se budi i nastavlja da se vuče ka sigurnosti svoje kuće. Koliko sam uspio da vidim u onom haosu, činilo mi se da je ženka napadala mužjaka kako bi odbranila vlasnicu koju je on besomučno ujedao. Mužjak je bio sav iskidan po faci, izujedan - kaže sagovornik za Telegraf.rs.

On je do detalja ispričao za Telegraf.rs šta se sve dogodilo sinoć, prisjećajući se vapaja nesrećne žene.

- Nemojte me držati za riječ, ali čini mi se da je vikala: "Ja sam, Nora". Kao da je pokušavala da im kaže da je to ona, da je prepoznaju. Bila je svjesna da je ne prepoznaju. To je najstrašnije - prisjeća se očevidac jezivog napada.

Prema informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, napad se dogodio kada je nesrećna žena izašla iz kuće u dvorište kako bi bacila smeće, a komšije navode da je možda željela i da ih uvede unutra.

- Oni su živeli u Španiji do skoro, u oktobru su se doselili ovdje, a psi su tamo imali ogromno zemljište da trče i troše svoju energiju. Psi su sa tri hektara zemlje spali na malo dvorište i po prvi put se susreli sa komšijama koje non stop prolaze. Mužjak je tada počeo da laje na sve živo i da brani kuću i posjed. Možda je izašla iz mraka, uplašila ih i on pomislio da je provalnik, a ne njihova vlasnica - priča komšija koji ih je ranije upozoravao na moguću tragediju.

Prema njegovim riječima, psi su jednom nekako uspjeli da izađu iz dvorišta na ulicu u trenutku kada je on bio van kuće i, kako kaže, nije bilo prijatno iskustvo.

- Jednom su izašli na ulicu. Vidio sam mužjaka kako me gleda i odmah sam se sklonio u svoje dvorište. Kasnije sam zvao ženu, iako se nismo poznavali, samo da je posavjetujem da psi ne smiju da izlaze. Izašla je, pozvala ih, i oni su kao vojska prošli pored nje i sjeli. Rekla mi je tada da ih je ona odgajila - prisjeća se komšija koji je zajedno sa još jednim spriječio da se ova drama završi kobno.

Sinoć, međutim, ništa nije pomoglo. Komšije su pozvale Hitnu pomoć i policiju, ali prema njihovim riječima, od pasa nije moglo da se priđe povrijeđenoj ženi. Policijski službenici su, kako smo već pisali, bili primorani da upotrijebe vatreno oružje jer su se razjarene životinje zalijetale i na njih. Tek nakon što su psi usmrćeni, ekipa Hitne pomoći je mogla da uđe u dvorište i zbrine teško povrijeđenu ženu, koja je, prema riječima svjedoka, obilno krvarila, a ruka joj je bila gotovo otkinuta.

- Da su najbliže komšije odmah reagovale umjesto što su samo zvale, možda je moglo drugačije da se završi. Neki su samo izašli i gledali. Mi smo lupali, vikali, pokušavali da ih odvučemo od nje. Kada je došla policija tu više nije bilo razmišljanja. Izvukli su oružje i usmrtili pse. Žao mi je što je to moralo tako, ženka je vjerovatno branila vlasnicu od pomahnitalog mužjaka, ali u tom trenutku, onako razjareni, ko zna šta bi se dogodilo da nisu upucali i nju - kaže jedan od muškaraca koji je pokušavao da skrene pažnju pasa udarajući u ogradu.

U kući je, kako Telegraf.rs saznaje, živela sa sinom koji u trenutku napada nije bio u Srbiji.

- Bio je u Rusiji sa djetetom. Kako sam čuo dijete mu je nešto bolesno pa se tamo liječi. Baš teška priča, a jutros je doputovao kada su mu javili šta se dogodilo. Ali džabe sada sve, i dresirani psi i sve - tiho dodaje komšija.

Dok se ljekari u Urgentnom centru bore za život nesrećne žene, u Ovči su u hladnjači završila tijela pasa koji su je, kako tvrde košije, godinama slušali i pratili kao senka, sve dok u jednom trenutku, iz razloga koji možda nikada neće biti utvrđeni, nisu krenuli na ruku koja ih je hranila.