Aleksa Kuljanin prihvatio poziv Srbije i odbio BiH

03.03.2026

17:16

Алекса Куљанин прихватио позив Србије и одбио БиХ
Veljko Paunović, selektor fudbalske reprezentacije Srbije, za 10. mart zakazao je test utakmicu za igrače iz prvenstva ove zemlje.

Pozive je dobilo 25 igrača, a Paunović će na ovom okupljanju vid‌jeti da li ima materijala za A tim ove zemlje.

Na spisku je i Aleksa Kuljanin, fudbaler Železničara iz Pančeva, koji je jesenas bio na meti i Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Branislav Krunić, selektor mlade reprezentacije BiH, tada je poslao poziv na adresu kluba, ali je brži bio Fudbalski savez Srbije, koji je odmah reagovao i pozvao Kuljanina da zaigrao za U21 reprezentaciju Srbije.

"Imao sam i poziv BiH i to mi je bila velika čast, ali Srbija je oduvijek bila moj san i osjećam da je ovo pravi put za mene", rekao je tada Kuljanin.

Mladi krilni igrač je rođen u Loznici, ali su mu roditelji iz Sarajeva.

Aleksa Kuljanin

Veljko Paunović

Fudbalska reprezentacija Srbije

