Kristijano Ronaldo privatnim avionom napustio Saudijsku Arabiju

Izvor:

Telegraf

03.03.2026

10:28

Кристијано Роналдо
Foto: Tanjug/AP Photo/Armando Franca, File

Privatni avion fudbalske superzvijezde, Kristijana Ronalda sinoć je neočekivano napustila Saudijsku Arabiju, gdje Ronaldo živi sa partnerkom Georginom Rodrigez i petoro djece, što se tumači kao reakcija na eskalaciju sukoba u regionu.

Njegov privatni avion, luksuzni Bombardier Global Express 6500, koji vrijedi nevjerovatnih 70 miliona evra, krenuo je ka Madridu u kasnim večernjim satima i stigao u špansku prestonicu tek poslije ponoći.

Кипар

Svijet

Francuska šalje ratni brod na Kipar?

Situacija u Rijadu je napeta, iranski napadi dronovima pogodili su američku ambasadu, dok iz Teherana stižu tvrdnje da je pogođena i komandna zgrada u Bahreinu. Zbog bezbjednosnih razloga, američki "State Department" apelovao je na svoje državljane da napuste veći broj zemalja Bliskog istoka, dok hiljade stranaca očajnički pokušavaju da napuste region.

Praćenje leta pokazuje da je avion superzvijezde preletio Egipat i Sredozemlje, a mnoštvo letova ka Rijadhu je u međuvremenu otkazano ili vraćeno, što potvrđuje ozbiljnost situacije.

Ronaldo je 2024. godine prodao svoj prethodni mlaznjak Gulfstream G200, kupljen 2015. godine, i uložio u potpuno novi model, koji može da primi do 15 putnika. Avion je potpuno crne boje, sa luksuznim apartmanom, prostorom za odmor sa sofama i stolovima, kao i zasebnim tušem. Enterijer je personalizovan Ronaldovim logotipom i ilustracijama karakterističnog proslavljanja golova.

Винисијус дивљао на терену

Fudbal

Vinisijus ponovo divljao: Vukao igrača po travi pa htio da se bije

Prije samo nekoliko dana, Georgina je koristila isti avion za putovanje u Milano, a putovanje je podijelila na Instagramu sa svojih 72 miliona pratilaca.

Kristijano Ronaldo

Saudijska Arabija

privatni avioni

