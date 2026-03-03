Krenuo da bježi od policije pa razbio auto, pronađena droga

B.Đ. iz Maglaja i S.Č. iz Doboja uhapšeni su juče u ponedjeljak, 2. marta 2026. godine, u Doboju zbog sumnje da je počinio krivična djela u vezi sa drogom.

Naime, nakon što je ugledao policiju B.Đ. je počeo da bježi ispred zgrade u kojoj stanuje S.Č. prilikom čega je oštetio jedan parkirani auto.

Odmah je uhapšen, a policija je dobila naredbu suda da pretrese njegov automobil i stan koji koristi S.Č.

"Prilikom čega je pronađeno i oduzeto: tri ručno spravljene cigarete tzv. džoint sa sadržajem sasušene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuana, bijela praškasta materija ukupne težine od oko 4,5 grama, digitalna vaga sa tragovima zelene biljne materije, novčanica sa tragovima bijele praškaste materije, mobilni telefon, određena količina novca i drugi predmeti", saopšteno je iz policije.

B.Đ. se sumnjiči za krivična djela "Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga“ i "Omogućavanje uživanja opojnih droga“, dok se S.Č. na teret stavlja krivično djelo "Omogućavanje uživanja opojnih droga“.

Uhapšeni će danas uz izvještaj o izvršenim krivičnim djelima biti predati u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Doboj.