Krenuo da bježi od policije pa razbio auto, pronađena droga

Autor:

Stevan Lulić

03.03.2026

11:33

Јаке полицијске снаге у Бањалуци током дербија Борца и Сарајева
Foto: ATV

B.Đ. iz Maglaja i S.Č. iz Doboja uhapšeni su juče u ponedjeljak, 2. marta 2026. godine, u Doboju zbog sumnje da je počinio krivična djela u vezi sa drogom.

Naime, nakon što je ugledao policiju B.Đ. je počeo da bježi ispred zgrade u kojoj stanuje S.Č. prilikom čega je oštetio jedan parkirani auto.

Ротација полиција

Region

Majka i kćerka (6) skočile sa zgrade: Žena prijavljivala nasilje od strane muža?

Odmah je uhapšen, a policija je dobila naredbu suda da pretrese njegov automobil i stan koji koristi S.Č.

"Prilikom čega je pronađeno i oduzeto: tri ručno spravljene cigarete tzv. džoint sa sadržajem sasušene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuana, bijela praškasta materija ukupne težine od oko 4,5 grama, digitalna vaga sa tragovima zelene biljne materije, novčanica sa tragovima bijele praškaste materije, mobilni telefon, određena količina novca i drugi predmeti", saopšteno je iz policije.

Предавање Мајкла Флина

Republika Srpska

Flin odgovorio na Dodikovo pitanje: Islam nije religija, već politička filozofija

B.Đ. se sumnjiči za krivična djela "Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga“ i "Omogućavanje uživanja opojnih droga“, dok se S.Č. na teret stavlja krivično djelo "Omogućavanje uživanja opojnih droga“.

Uhapšeni će danas uz izvještaj o izvršenim krivičnim djelima biti predati u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Doboj.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Tagovi :

Policija

Droga

Doboj

hapšenje

