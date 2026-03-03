Upucao sam sebe iz puške, prevezen na UKC

Autor:Stevan Lulić
J.S. iz Ribnika upucao je sebe iz lovačke puške u ponedjeljak, 2. marta, ispred porodične kuće u mjestu Donje Zableće, potvrđeno je iz Policijske uprave Mrkonjić Grad.
Do samoranjavanja je došlo slučajno oko 18 sati, a povrijeđeni je odmah prevezen u bolnicu.
"Povrijeđenom licu ukazana je ljekarska pomoć u Domu zdravlja Doktor Dragan Vojvodić u Ribniku, nakon čega je na dalje liječenje upućeno u Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske u Banjaluci", rečeno je u policiji.
Uz saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka na licu mjesta događaja izvršen je uviđaj od strane policijskih službenika Policijske stanice Ribnik.
