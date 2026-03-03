Logo
Large banner

Upucao sam sebe iz puške, prevezen na UKC

Autor:

Stevan Lulić

03.03.2026

09:46

Komentari:

1
Упуцао сам себе из пушке, превезен на УКЦ

J.S. iz Ribnika upucao je sebe iz lovačke puške u ponedjeljak, 2. marta, ispred porodične kuće u mjestu Donje Zableće, potvrđeno je iz Policijske uprave Mrkonjić Grad.

Do samoranjavanja je došlo slučajno oko 18 sati, a povrijeđeni je odmah prevezen u bolnicu.

68012df49e60b policija rs

Hronika

Policija oduzela drogu, trimer, mikrotalasnu, protočni bojler...

"Povrijeđenom licu ukazana je ljekarska pomoć u Domu zdravlja Doktor Dragan Vojvodić u Ribniku, nakon čega je na dalje liječenje upućeno u Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske u Banjaluci", rečeno je u policiji.

Uz saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka na licu mjesta događaja izvršen je uviđaj od strane policijskih službenika Policijske stanice Ribnik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

samoranjavanje

Ribnik

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Полиција одузела дрогу, тример, микроталасну, проточни бојлер...

Hronika

Policija oduzela drogu, trimer, mikrotalasnu, protočni bojler...

42 min

0
ХОРОР Отац испред зграде пронашао сина (17) у локви крви, љекари му се боре за живот

Hronika

HOROR Otac ispred zgrade pronašao sina (17) u lokvi krvi, ljekari mu se bore za život

2 h

0
Пси напали жену која их је чувала, морала да интервенише и полиција

Hronika

Psi napali ženu koja ih je čuvala, morala da interveniše i policija

2 h

0
Несрећа у Српској, погинуо пјешак

Hronika

Nesreća u Srpskoj, poginuo pješak

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

24

Šta česte svađe rade našem tijelu i mozgu?

10

21

Francuska šalje ratni brod na Kipar?

10

15

Vinisijus ponovo divljao: Vukao igrača po travi pa htio da se bije

10

13

Keba trebao da snimi ovaj veliki hit Snežane Đurišić

10

11

Tijelo žene pronađeno u kući: Ubijena zbog novca?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner