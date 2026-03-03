Poznato šta je Izrael danas gađao u Bejrutu

Izvor:
Telegraf
03.03.2026
11:02
Izraelsko vazduhoplovstvo je nedavno završilo niz vazdušnih napada na vojne objekte Hezbolaha u Bejrutu, saopštio je IDF.
Prema IDF-u, u napadima su pogođena skladišta oružja, komandni centri i oprema za satelitsku komunikaciju koja pripada obaveštajnoj diviziji Hezbolaha.
"Napadnuti su komunikacioni objekti koje je teroristička organizacija Hezbolah koristila kao terorističku infrastrukturu, a koje je organizacija koristila za izvođenje terorističkih aktivnosti, prikupljanje obavještajnih podataka, a takođe i u propagandne svrhe", navodi IDF, nakon što su libanski mediji izvestili da su ciljani studiji TV kanala Al-Manar u vlasništvu Hezbolaha.
Svijet
Izrael pokrenuo talas istovremenih napada na Teheran i Bejrut
Prije napada, IDF je izdao upozorenja o evakuaciji, "kako bi se ublažila šteta po civile", navodi se, prenosi Telegraf.
