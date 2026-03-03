Logo
Trenutno nema otkazanih letova na Aerodromu Sarajevo

ATV

03.03.2026

12:05

Тренутно нема отказаних летова на Аеродрому Сарајево

Na Aerodromu Sarajevo trenutno nema otkazanih letova, saopšteno je iz ovog aerodroma.

- S obzirom na aktuelna dešavanja na Bliskom istoku želimo informisati putnike da se avio-operacije odvijaju prema planiranom redu letenja i trenutno nema otkazanih letova - navodi se u saopštenju.

Собне биљке

Savjeti

Proljeće nam stiže: Koje cvijeće možete iznijeti napolje, a koje mora još da sačeka?

Iz Aerodroma Sarajevo mole putnike da se u slučaju eventualnih kašnjenja ili izmjena u rasporedu direkto obrate avio-kompaniji za sve dodatne informacije.

