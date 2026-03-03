Oglasila se Moskva: Spremni smo u svim okolnostima

Rusija je otvorena za dijalog sa SAD i Izraelom o situaciji na Bliskom istoku, jer ruska strana nikada nije prekidala taj dijalog, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"U svim okolnostima smo otvoreni za dijalog sa SAD i sa Izraelom. Nikada nismo prekidali taj dijalog", rekao je Lavrov novinarima nakon razgovora sa zamjenikom ministra spoljnih poslova Države Brunej Darusalamom Erivanom Jusofom.

Svijet Orban: Ne podržavamo ništa sve dok se Zelenski ne vrati zdravom razumu

Lavrov je dodao da želi da sasluša i američku stranu priče, kao i da čuje koji su ciljevi vojne operacije u Iranu.