Logo
Large banner

Hitno operisana supruga Emanuela Makrona

Autor:

ATV

03.03.2026

11:12

Komentari:

0
Емануел и Брижит Макрон
Foto: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Iako se očekivalo da će Brižit Makron zablistati na prestižnoj modnoj reviji u Parizu, prva dama Francuske u posljednjem trenutku nije prisustvovala, ali je okupljene ipak iznenadila neočekivanim virtuelnim pojavljivanjem.

Na modnoj reviji brenda Interde, održanoj u pariškom Hotel Maroi, moda i umjetnost spojile su se u elegantnoj večeri kojoj su prisustvovala brojna poznata imena. Uz reviju je organizovana i umjetnička izložba, na kojoj je svoje radove predstavila Lorens Ozijer, kćerka francuske prve dame Brižit Makron.

milos bikovic

Srbija

Veljko Belivuk na suđenju spomenuo Miloša Bikovića i njegov film

Očekivalo se da će Brižit Makron događaju prisustvovati u društvu svoje dvije kćerke, Lorens i Tipen Ozijer, ali je na samom početku večeri postalo jasno da se to ipak neće dogoditi.

Lorens se obratila okupljenima kako bi objasnila majčinu odsustvo.

""Ne smije da se kreće. Ovaj vikend je imala hitnu operaciju mrežnjače. Ne može da putuje", poručila je najstarija kćerka prve dame, prenosi "Paris Meč".

Video uključenje

Brižit se nakratko pojavila putem video poziva sa telefona svoje kćerke. Noseći sunčane naočare, javila se iz Jelisejske palate i obratila se prisutnima.

Иран-напад-Израел

Svijet

Poznato šta je Izrael danas gađao u Bejrutu

"Objasni im", rekla je Lorens, nakon čega je sama ispričala kratku priču o istoriji mjesta održavanja događaja i zamolila kćerku da na engleski prevede razlog majčinog odsustva.

Uprkos zdravstvenim poteškoćama, prva dama je barem virtuelno podržala kćerku na važnoj večeri, a njeno kratko javljanje izazvalo je aplauz i oduševljenje okupljenih.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Brižit Makron

Operacija

Emanuel Makron

Francuska

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Напад Израела на Иран

Svijet

Poznato šta je Izrael danas gađao u Bejrutu

3 h

0
Бил и Хилари Клинтон

Svijet

Objavljeni snimci saslušanja Bila i Hilari Klinton o vezama s Epstinom

3 h

0
Кипар

Svijet

Kipar izdao hitno upozorenje građanima: Ako krene...

3 h

0
Кипар

Svijet

Francuska šalje ratni brod na Kipar?

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

28

Gorivo u Hrvatskoj najskuplje u posljednje dvije godine

14

25

Ovi znakovi konačno ulaze u period sreće, stabilnosti i velikih promjena!

14

23

Užas u Banjaluci: Pronađeno tijelo muškarca kod dvorane Borik!

14

20

Daju 1.000 KM svakom djetetu rođenom od 1. januara

14

19

Psi lutalice napali muškarca kod škole u Banjaluci, on se sapleo i pao

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner