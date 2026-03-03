Hitno operisana supruga Emanuela Makrona

Iako se očekivalo da će Brižit Makron zablistati na prestižnoj modnoj reviji u Parizu, prva dama Francuske u posljednjem trenutku nije prisustvovala, ali je okupljene ipak iznenadila neočekivanim virtuelnim pojavljivanjem.

Na modnoj reviji brenda Interde, održanoj u pariškom Hotel Maroi, moda i umjetnost spojile su se u elegantnoj večeri kojoj su prisustvovala brojna poznata imena. Uz reviju je organizovana i umjetnička izložba, na kojoj je svoje radove predstavila Lorens Ozijer, kćerka francuske prve dame Brižit Makron.

Srbija Veljko Belivuk na suđenju spomenuo Miloša Bikovića i njegov film

Očekivalo se da će Brižit Makron događaju prisustvovati u društvu svoje dvije kćerke, Lorens i Tipen Ozijer, ali je na samom početku večeri postalo jasno da se to ipak neće dogoditi.

Lorens se obratila okupljenima kako bi objasnila majčinu odsustvo.

""Ne smije da se kreće. Ovaj vikend je imala hitnu operaciju mrežnjače. Ne može da putuje", poručila je najstarija kćerka prve dame, prenosi "Paris Meč".

Video uključenje

Brižit se nakratko pojavila putem video poziva sa telefona svoje kćerke. Noseći sunčane naočare, javila se iz Jelisejske palate i obratila se prisutnima.

Svijet Poznato šta je Izrael danas gađao u Bejrutu

"Objasni im", rekla je Lorens, nakon čega je sama ispričala kratku priču o istoriji mjesta održavanja događaja i zamolila kćerku da na engleski prevede razlog majčinog odsustva.

Uprkos zdravstvenim poteškoćama, prva dama je barem virtuelno podržala kćerku na važnoj večeri, a njeno kratko javljanje izazvalo je aplauz i oduševljenje okupljenih.