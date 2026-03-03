Vapaj arapskih zemalja Trampu: Završite

Uzmi pobjedu ili udvostruči opkladu, to je dilema Donalda Trampa, predsjednika SAD dok rat eskalira s Iranom.

Kaže da bi rat mogao trajati još nekoliko sedmica, pa da li je ozbiljan u tome i može li SAD izdržati toliko dugo?

Prije rata, komandanti u Pentagonu su upozorili da snage koje se okupljaju u toj regiji neće imati dovoljno vatrene moći za više od sedmice. Sat otkucava brže za saveznike SAD u regiji.

Vapaj arapskih zemalja

Prema izvještajima, arapske države mole američkog predsjednika da završi rat što prije, jer im zalihe raketa za protivvazdušnu odbranu brzo nestaju, prenosi "Skaj Njuz".

Banja Luka Vlasnik Mek Tir Paba o sporu sa Borcem

Strategija Irana da uzvrati udarce u više smjerova iznenadila je mnoge. No, nije trebalo. Oni su odavno upozoravali da će "skinuti rukavice" ako se suoče s pokušajem promjene svog režima. To bi ih moglo koštati.

Zalivske države i Saudijska Arabija sada razmatraju mogućnost da se pridruže borbi protiv Irana sa vlastitim snagama.

Ali za sada, strategija već donosi rezultate, stavljajući pritisak na SAD od strane ključnih regionalnih saveznika da okončaju rat, a takođe prisiljava napadače da troše zalihe astronomskih vrijednosti oružja.

Postoje nepoznanice. Koliko brzo SAD mogu pojačati svoju borbenu sposobnost i, što je ključno, šta se dešava na terenu? Da li Izrael priprema dijelove zemlje za napade iz vazduha kako bi omogućio regionalne ustanke naoružane agentima na terenu?

Šta je potrebno za pobjedu jedne, a šta druge strane?

To bi rat moglo odvesti u potpuno drugačiji smjer, fragmentaciju Irana i unutrašnji građanski rat.

Za sada, to nije naznaka. U nedostatku takvih strategija, režim će najvjerovatnije preživjeti nekoliko sedmica vazdušnih napada, ma koliko žestoki bili. Ovaj rat je asimetričan na jedinstven način, što se tiče željenih ciljeva.

Da bi pobijedili, Izrael i SAD moraju uzrokovati promjenu režima jer je to njihov cilj. Da bi proglasili pobjedu, režim mora samo preživjeti, koliko god traje.

Region Čovjek skočio sa najvećeg nebodera u Hrvatskoj, pa ''sletio'' na Smarta

I održavanje beskonačnog tempa napada na Iran za SAD i Izrael nije opcija.

Više američkih pilota će biti oboreno, ili će vojnici biti ubijeni na terenu, uticaj na globalnu ekonomiju biće prevelik, regionalni saveznici i stabilnost biće previše opterećeni. Domaća podrška za još jedan strani rat će nastaviti opadati.

Bez obzira na razlog, ovaj rat će imati svoje limite, a ako iranski režim preživi do tog trenutka, šta će se tada dogoditi, pita se "Skaj Njuz".