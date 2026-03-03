Logo
Minić sa Derigetijem: Važnost saradnje nadležnih institucija i obrazovnog sistema

03.03.2026

12:44

Komentari:

0
Састанак Саво Минић
Foto: Ustupljena fotografija

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić razgovarao je danas u Banjaluci sa ambasadorom Švajcarske u BiH Gabrijelom Derigetijem.

Na početku sastanka, predsjednik Vlade zahvalio je ambasadoru Švajcarske u BiH na kontinuiranoj podršci i pomoći koju Švajcarska, kroz brojne projekte, pruža Republici Srpskoj, posebno u oblastima lokalnog razvoja i podrške privredi.

Tokom razgovora razmotrena su pitanja od značaja za unapređenje odnosa između Republike Srpske i Švajcarske, te je izraženo uvjerenje da će u narednom periodu ti odnosi biti dodatno intenzivirani, s posebnim akcentom na ekonomske teme i mogućnosti proširenja poslovnih aktivnosti u okviru zajedničke saradnje.

Предавање Мајкла Флина

Republika Srpska

Dodik: Danas jasnije nego ikada da je Srpska decenijama na pravoj strani istorije

U tom kontekstu istaknuta je važnost saradnje nadležnih institucija i obrazovnog sistema, kako bi se obrazovni profili i programi dodatno uskladili sa potrebama privrede i podržale razvojne inicijative od zajedničkog interesa.

Sagovornici su razmijenili i mišljenja o aktuelnoj situaciji u Republici Srpskoj, BiH i regionu, kao i o drugim značajnim temama.

