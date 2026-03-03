Dodik: Danas jasnije nego ikada da je Srpska decenijama na pravoj strani istorije

Autor:ATV
Lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je da Republika Srpska i u vremenu velikih globalnih promjena pokazuje da je mjesto gdje se iz prve ruke može čuti i razumjeti ono što oblikuje savremeni svijet.
"Predavanje generala Majkla Flina bilo je prilika da razgovaramo o bezbjednosnim izazovima, geopolitičkim procesima i budućnosti odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.
Dodik ističe da se nastavljaju dobri i otvoreni odnosi sa SAD, zasnovani na međusobnom poštovanju i zajedničkom razumijevanju slobode i suverenosti.
"General Flin je prepoznat kao globalni simbol konzervativnih vrijednosti i posvećenosti slobodi - principima koji su i temelj Republike Srpske. Danas je jasnije nego ikada da je Republika Srpska decenijama bila na pravoj strani istorije, a vrijeme koje dolazi donosi još snažnije potvrde naše samostalnosti i stabilnosti", naglasio je Dodik.
