Dodik: Danas jasnije nego ikada da je Srpska decenijama na pravoj strani istorije

ATV

03.03.2026

11:42

Предавање Мајкла Флина
Foto: Milorad Dodik/X

Lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je da Republika Srpska i u vremenu velikih globalnih promjena pokazuje da je mjesto gdje se iz prve ruke može čuti i razumjeti ono što oblikuje savremeni svijet.

"Predavanje generala Majkla Flina bilo je prilika da razgovaramo o bezbjednosnim izazovima, geopolitičkim procesima i budućnosti odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Dodik ističe da se nastavljaju dobri i otvoreni odnosi sa SAD, zasnovani na međusobnom poštovanju i zajedničkom razumijevanju slobode i suverenosti.

Предавање Мајкла Флина

Republika Srpska

Flin odgovorio na Dodikovo pitanje: Islam nije religija, već politička filozofija

"General Flin je prepoznat kao globalni simbol konzervativnih vrijednosti i posvećenosti slobodi - principima koji su i temelj Republike Srpske. Danas je jasnije nego ikada da je Republika Srpska decenijama bila na pravoj strani istorije, a vrijeme koje dolazi donosi još snažnije potvrde naše samostalnosti i stabilnosti", naglasio je Dodik.

