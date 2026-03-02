Blizak saradnik Donalda Trampa stigao u Banjaluku

Blizak saradnjnik američkog predsjednika Donalda Trampa, Majkl Flin, stigao je u Banjaluku gdje se sastao sa organizacionim sekretarom SNSD-a Igorom Dodikom.

Nedavno je Flin u SAD-u ugostio i predsjednika SNSD-a Milorada Dodika sa kojim je razgovarao o jačanju odnosa SAD i Republike Srpske.

Ko je Majkl Flin?

General Majk Flin jedna od značajnijih ličnost u američkoj vojnoj i političkoj istoriji, koji je služio duže od tri decenije u vojsci Sjedinjenih Država, prvenstveno u vojnoj obaveštajnoj službi.

Rođen 1958. u Roud Ajlendu, Flin je tokom svoje vojne karijere obavljao razne rukovodeće uloge, uključujući značajne položaje tokom ratova u Avganistanu i Iraku, a bio je i direktor Odbrambene obavještajne agencije (DIA) od 2012. do 2014. godine. Postao je savjetnik za nacionalnu bezbjednost predsjednika Donalda Trampa u januaru 2017.

Svijet Veoma blizak Trampu: Ko je general Majkl Flin sa kojim se sastao Dodik?

Flinova politička karijera se ubrzala nakon vojne službe, kada je postao glasni kritičar politike administracije Baraka Obame i počeo glasno da podržava Donalda Trampa tokom predsedničke kampanje 2016. godine.

Flin je ostao uticajna ličnost u Americi, posebno u hrišćanskim krugovima, angažujući se za prava hrišćana širom svijeta.

Zalagao se i za bližu saradnju Amerike i Rusije u borbi protiv terorizma, zbog čega se našao na meti brojnih optužbi.

Iako je napustio funkciju Trampovog savjetnika, ostao je predsjednikov čovjek od povjerenja koji je često govorio da je "Flin nepravedno tretiran".