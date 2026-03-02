Logo
Large banner

Blizak saradnik Donalda Trampa stigao u Banjaluku

Izvor:

ATV

02.03.2026

21:52

Komentari:

0
Близак сарадник Доналда Трампа стигао у Бањалуку

Blizak saradnjnik američkog predsjednika Donalda Trampa, Majkl Flin, stigao je u Banjaluku gdje se sastao sa organizacionim sekretarom SNSD-a Igorom Dodikom.

Nedavno je Flin u SAD-u ugostio i predsjednika SNSD-a Milorada Dodika sa kojim je razgovarao o jačanju odnosa SAD i Republike Srpske.

Ko je Majkl Flin?

General Majk Flin jedna od značajnijih ličnost u američkoj vojnoj i političkoj istoriji, koji je služio duže od tri decenije u vojsci Sjedinjenih Država, prvenstveno u vojnoj obaveštajnoj službi.

Rođen 1958. u Roud Ajlendu, Flin je tokom svoje vojne karijere obavljao razne rukovodeće uloge, uključujući značajne položaje tokom ratova u Avganistanu i Iraku, a bio je i direktor Odbrambene obavještajne agencije (DIA) od 2012. do 2014. godine. Postao je savjetnik za nacionalnu bezbjednost predsjednika Donalda Trampa u januaru 2017.

Мајкл Флин

Svijet

Veoma blizak Trampu: Ko je general Majkl Flin sa kojim se sastao Dodik?

Flinova politička karijera se ubrzala nakon vojne službe, kada je postao glasni kritičar politike administracije Baraka Obame i počeo glasno da podržava Donalda Trampa tokom predsedničke kampanje 2016. godine.

Flin je ostao uticajna ličnost u Americi, posebno u hrišćanskim krugovima, angažujući se za prava hrišćana širom svijeta.

Zalagao se i za bližu saradnju Amerike i Rusije u borbi protiv terorizma, zbog čega se našao na meti brojnih optužbi.

Iako je napustio funkciju Trampovog savjetnika, ostao je predsjednikov čovjek od povjerenja koji je često govorio da je "Flin nepravedno tretiran".

Podijeli:

Tagovi :

Majkl Flin

Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Игор Додик са Мајклом Флином о јачању односа Српске и САД

Republika Srpska

Igor Dodik sa Majklom Flinom o jačanju odnosa Srpske i SAD

2 h

1
Веома близак Трампу: Ко је генерал Мајкл Флин са којим се састао Додик?

Svijet

Veoma blizak Trampu: Ko je general Majkl Flin sa kojim se sastao Dodik?

3 sedm

0
Флин: Била је част угостити Додика, имали смо значајан разговор о јачању односа САД и Српске

Republika Srpska

Flin: Bila je čast ugostiti Dodika, imali smo značajan razgovor o jačanju odnosa SAD i Srpske

3 sedm

1
Додик са генералом Мајклом Флином

Republika Srpska

Dodik razgovarao sa generalom Majklom Flinom

3 sedm

0

Više iz rubrike

Игор Додик са Мајклом Флином о јачању односа Српске и САД

Republika Srpska

Igor Dodik sa Majklom Flinom o jačanju odnosa Srpske i SAD

2 h

1
Кокошке

Republika Srpska

Zbog ptičijeg gripa alarmantno stanje u Srpskoj

4 h

0
Остојић: Након усвајања Измјена закона о правима бораца, ревизија борачких права

Republika Srpska

Ostojić: Nakon usvajanja Izmjena zakona o pravima boraca, revizija boračkih prava

4 h

7
Блануша за АТВ о кандидатури за предсједника Српске

Republika Srpska

Blanuša za ATV o kandidaturi za predsjednika Srpske

5 h

3

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

00

Perasović za ATV: Vjerujem u staru školu

22

50

Tragedija! Fudbaler doživio srčani udar nasred terena i preminuo

22

49

Usvojen plan kapitalnih investicija za dvije godine težak 300 miliona KM

22

16

Nesreća u Srpskoj, poginuo pješak

22

11

Igor Dodik sa Majklom Flinom o jačanju odnosa Srpske i SAD

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner