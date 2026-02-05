Dodik razgovarao sa generalom Majklom Flinom

Izvor:
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je nakon razgovora sa američkim generalom Majklom Flinom, jednim od najboljih poznavalaca destrukcije Dejtonskog sporazuma koju su globalisti godinama sprovodili, da je bilo dragocjeno čuti njegove ocjene stanja u BiH, položaja Republike Srpske i projekcije daljeg razvoja događaja.
"Nesporna je činjenica da je ono što je ostalo od Dejtonskog sporazuma samo njegova blijeda i nepopravljiva sjenka koja ne služi svrsi", naveo je Dodik na "Iksu" nakon razgovora sa Flinom u Vašingtonu.
Dodik je ukazao da novo vrijeme traži nove dogovore i nove postavke koje će zadovoljiti interese tri naroda, ali i spriječiti mahinacije koje su potrle ravnopravnost garantovanu Dejtonskim sporazumom.
General Majkl Flin @GenFlynn jedan je od najboljih poznavalaca destrukcije Dejtonskog sporazuma, koju su globalisti godinama sprovodili.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) February 5, 2026
Otuda je bilo dragocjeno čuti njegove ocjene stanja u BiH, položaja Republike Srpske i projekcije daljeg razvoja događaja.
Nesporna je činjenica da… pic.twitter.com/vu0EapfLlH
