Stevanović na sastanku s radnicima ŽRS: Nećemo moliti

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović naveo je da će iduće sedmice sjesti sa predstavnicima sindikata i uprave "Željeznica Republike Srpske“ i razgovarati o njihovim zahtjevima.

"Razgovaraćemo ali nećemo nikoga moliti. To preduzeće ima od 1.700 do 1.800 radnika u ovom trenutku, te 300 ljudi koji su se jutros možda pojavili ili nisu na poslu. Oni se ne bave time. Traže da dobiju sve što ih interesuje. Sješćemo sa njima iduće sedmice i to je jedino što mogu reći u ovom trenutku", kazao je "Glasu" Stevanović.

Svijet Ukrajina napala: Flamingom udarila na Orešnik

Na okupljanju radnika "Željeznica“, koje je jutros održano na željezničkoj stanici u Banjaluci, odlučeno je da zaposleni obustave rad ako uprava ne odgovori na njihove zahtjeve.

Radnici ovog javnog preduzeća prvo su se juče okupili u Doboju, a zatim danas u Banjaluci, dok su za sutra najavili okupljanje u Doboju.

Zaprijetili su upravi preduzeća da će posegnuti za totalnom obustavom rada 19. februara ako ostanu nijemi na njihove zahtjeve.

Radnici "Željeznica“ traže da njihove plate budu izjednačene sa najnižom republičkom, ali i usaglašavanje platnih razreda kolektivnim ugovorom i uvođenje reda u poslovanje kompanije.