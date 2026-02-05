Vujičić: Dvostruki standardi EU prema srpskom narodu u Hrvatskoj

Poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Miroslav Vujičić izjavio je da EU, kao i Hrvatska, ima dvostruke standarde prema srpskom narodu, čija se prava ne poštuju nakon što je na silu pretvoren u manjinski, a bio je konstitutivni narod u Hrvatskoj.

Vujičić je podsjetio da je poslije zloglasne i zločinačke akcije hrvatske vojske "Oluja" u Hrvatskoj ostao da živi minimalan broj Srba, te napomenuo da su u međuvremenu rođene generacije koje, vjerovatno, nikada nisu ni vidjele kako izgleda Srbin u Hrvatskoj.

Prema njegovim riječima, i danas ostaje, nažalost, konstanta koja je bila prisutna i za vrijeme Nezavisne Države Hrvatske da su Srbi krivci za sve u Hrvatskoj, pa se na njih vrši takav pritisak i, praktično, za sve probleme koje ima Hrvatska optužuju se Srbi.

- To malo Srba što je ostalo da živi u Hrvatskoj zbog toga nema nikakva prava, izloženi su svakodnevnoj ustaškoj propagandi i prijetnjama, pa su čak natjerani i da mijenjaju nadgrobne spomenike koji su napisani ćiriličnim pismom u dijelovima Hrvatske gdje su živjeli Srbi - navodi Vujičić za Srnu.

Ističući da EU na sve to ćuti, Vujičić je rekao da bi u slučaju da je obrnuta situacija i da se to dešava Hrvatima u Srbiji ili negdje drugdje, odnos EU bio sasvim drugačiji.

- Ovo me podsjeća na neka prošla vremena i nadam se da će u Hrvatskoj biti razumnih ljudi i da će se odustati od tog ogromnog pritiska i povampirenja ustaške ideologije, a svi Srbi, kao i Jevreji i Romi vrlo dobro znaju kakva su ubijanja, stradanja i neljudske torture doživjeli njihovi preci pod vlašću fašističke tvorevine NDH - zaključio je Vujičić.

O eskalaciji ustaške euforije u Hrvatskoj, koja ima podršku i "evropske" Vlade premijera Andreja Plenkovića, svjedoči zabrana ulaska svešteniku SPC iz Tivta, kažnjavanje srpske pjevačice Snežane Đurišić, organizovani napad Splićana - simpatizera Hajduka na navijače Crvene zvezde kod Tuzle, kao i prijetnje ubistvom predsjedniku SDSS-a Miloradu Pupovcu.

Posljednji u nizu primjera je sramni doček rukometnih reprezentativaca Hrvatske u Zagrebu, koji su insistirali da im pjeva zloglasni pjevač ustaških pjesama Marko Perković Tompson, uz podršku Vlade Hrvatske i uprkos negodovanju Gradske uprave Zagreba.