Goran rekao da ima 65 godina i napravio pometnju na mrežama

Nastup Gorana Subašića u popularnom HRT-ovom kvizu Potjera izazvao je pravu pometnju među gledaocima i na društvenim mrežama. Cvjećar iz Šibenika predstavio se kao 65-godišnjak, a njegov mladolik izgled ostavio je bez riječi i publiku i voditelja Joška Lokasa.

Zbog toga je Lokas odmah zatražio da mu otkrije tajnu mladalačkog izgleda, na šta je Subašić uz osmijeh odgovorio da je riječ o posebnim kremama za lice koje možda i "nisu sasvim legalne". Njegova izjava izazvala je smijeh u studiju, ali i lavinu komentara na internetu.

Nije trebalo dugo da se društvene mreže užare, a glavna tema bila je – koja je to "čudesna krema" zbog koje Šibenčanin izgleda i do dvadeset godina mlađe nego što tvrdi da jeste.

Šala se nastavila i na društvenim mrežama

Subašić je priču nastavio i na svom Fejsbuk profilu, gd‌je je dodatno podgrijao interesovanje javnosti. Objavio je da koristi skupu kremu od egzotične biljke s Papue Nove Gvineje, a zatim je, u šali, ponudio i na prodaju.

"Javite ovim poznatim influenserima da zaista imam 65 godina, da se mažem posebnom kremom koju im mogu prodati, samo što je iznimno skupa i na bazi je kakarukumaque, posebne biljke koju sam otkrio na svojim putovanjima, tačnije na Papui Novoj Gvineji. Ostale bitne sastojke im neću otkriti, ali jamčim da kad uhvate 65, da će izgledati kao da imaju 20–30 godina manje. Slobodno neka se jave u inboks, cijena zaista jest paprena, ali što je to za ljepotu i ovako izuzetan umirovljenički ten. P.S. Pomaže i kod bračnih razmirica, a i mali bolje uči u školi", napisao je Subašić uz svoje fotografije iz kviza.

"Sve je bila dobra zezancija"

Na kraju je priznao da je cijela priča bila šala. Otkriveno je da je Goran Subašić rođen 1980. godine, što znači da ima 46 godina.

U novoj objavi objasnio je da ga je iznenadila količina reakcija koje je dobio, te da je sve doživio kao svojevrsni društveni eksperiment.

"Sreća je tu da se dijeli! Pa kakav bi ja onda samo idiot bio da ne podijelim s vama svoju sreću! Stotine poruka sam primio otkad je na TikToku (kojeg, srećom, nemam) objavljeno da se ‘dobro držim’ za jednog umirovljenika… Ovo je jedan izvrstan sociološki eksperiment… Kakav luna park, viii!", naveo je Subašić.

Zapažen nastup u kvizu

Osim što je privukao pažnju izgledom i humorom, Subašić je pokazao i zavidno znanje. U brzopoteznoj minuti tačno je odgovorio na osam pitanja i osvojio 4.000 evra, ali njegova ekipa na kraju nije uspjela da pobijedi lovca, prenosi tportal.